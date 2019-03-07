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Взятка кандидату Тимошенко: задержанный рассказал свою версию

Четверг, 7 марта 2019, 12:14
Взятка кандидату Тимошенко: задержанный рассказал свою версию

Тарас Костанчук, задержанный за якобы попытку взятки кандидату в президенты Юрию Тимошенко, утверждает, что против него подготовили провокацию.

Об этом он сказал в обращении, обнародованном на Facebook.

"Никакой сенсации нет. Чтобы вы понимали, была спланированная провокация против меня только для того, чтобы закрыть мне рот", – отметил Костанчук.

Он говорит, что кандидат в президенты вызвал его из отпуска и попросил помощи. Юрий Тимошенко якобы хотел "соскочить с темы" и перестать быть "техническим кандидатом".

"Сказал, что его запугивают, что он боится. Для того, чтобы соскочить с темы, ему надо отдать деньги тем людям, которые внесли за него залог 2,5 миллиона. Попросил у меня эти деньги. Сказал, что точно его убьют, если он не даст эти деньги", – рассказал Костанчук.

Задержанный утверждает, что по просьбе Тимошенко прилетел, "оставив жену на курорте".

"Это все – абсолютно гнилая провокация Администрации президента, выполнена господином Луценко (генпрокурор Юрий Луценко – УП)", – подытожил Констанчук.

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Напомним:

  • Генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, что ГПУ вместе с СБУ и ГБР задержали двух человек, потому что они хотели дать 5 миллионов гривен взятки кандидату в президенты Юрию Тимошенко, чтобы он отказался баллотироваться.
  • В "Партии защитников Украины", которую возглавляет Костанчук, "Украинской правде" сказали, что не знают второго задержанного. Официально его имя еще не сообщалось.
  • Позже стало известно, что вторым задержанным является Александр Ищенко. Его имя во время брифинга в четверг объявил генпрокурор Луценко.
  • "Партия защитников Украины" выдвигала Костанчук кандидатом в президенты, однако ЦИК отказал ему в регистрации. Он предлагал ввести смертную казнь для государственных служащих всех рангов по статьям уголовного кодекса, которые можно объединить понятием "коррупция", "измена", "хищение государственного имущества ".
  • Костанчук воевал в батальоне "Донбасс", был помощником депутата от "Самопомочи" Семена Семенченко. В 2015 году баллотировался в ВР в округе нынешнего заместителя председателя фракции "БПП" Сергея Березенко. Тогда Костанчук взял на себя ответственность за машину, в которой нашли списки избирателей, деньги в конверте и агитационные материалы Березенко. Другой их конкурент Геннадий Корбан назвал бывшего атошника техническим кандидатом Березенко.
  • Костанчук якобы был активным участником Революции Достоинства, а уже на президентских выборах 2014-го стал доверенным лицом кандидата от "Оппозиционного блока" Юрия Бойко. Костанчук также был связан с партией "Движение Валентина Наливайченко "Справедливость", хотя сам отрицал причастность к политсиле.
  • Задержанный также был депутатом Вишневого городского совет от БПП.
  • Нардеп Семенченко отмечает, что Костанчук называл себя оперативным сотрудником СБУ и якобы плотно сотрудничает с главным военным прокурором Матиос.

Украинская правда

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Темы: выборы президента 2019президентТимошенковзятка
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