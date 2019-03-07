Взятка кандидату Тимошенко: задержанный рассказал свою версию

Тарас Костанчук, задержанный за якобы попытку взятки кандидату в президенты Юрию Тимошенко, утверждает, что против него подготовили провокацию.

Об этом он сказал в обращении, обнародованном на Facebook.

"Никакой сенсации нет. Чтобы вы понимали, была спланированная провокация против меня только для того, чтобы закрыть мне рот", – отметил Костанчук.

Он говорит, что кандидат в президенты вызвал его из отпуска и попросил помощи. Юрий Тимошенко якобы хотел "соскочить с темы" и перестать быть "техническим кандидатом".

"Сказал, что его запугивают, что он боится. Для того, чтобы соскочить с темы, ему надо отдать деньги тем людям, которые внесли за него залог 2,5 миллиона. Попросил у меня эти деньги. Сказал, что точно его убьют, если он не даст эти деньги", – рассказал Костанчук.

Задержанный утверждает, что по просьбе Тимошенко прилетел, "оставив жену на курорте".

"Это все – абсолютно гнилая провокация Администрации президента, выполнена господином Луценко (генпрокурор Юрий Луценко – УП)", – подытожил Констанчук.

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