ЦИК отказал в регистрации почти полсотне "кандидатов" в президенты

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатом в президенты 47 лицам.

Об этом на брифинге в пятницу рассказала председатель ЦИК Татьяна Слипачук.

"По состоянию на 8 февраля 2019 года постановлений, которыми комиссия отказала в регистрации кандидатом, было принято 50. Они разные. Большинство оснований - это невнесение денежного залога", – рассказала она.

Слипачук уточнила, что некоторые кандидаты подавали документы несколько раз.

Как свидетельствуют документы на сайте ЦИК, встречались случаи, когда кандидаты вносили символический залог в размере 2 гривни 50 копеек (самовыдвиженцы Борис Сахно и Игорь Сухих), или 25 гривен (Александр Тищенко, Наталья Пилипенко и Дмитрий Касьяненко).

Еще один претендент - Владимир Кононенко - перевел на специальный счет ЦИК 5 гривен.

Кстати, его поданная в ЦИК предвыборная программа содержала следующее положение: "Я выступаю за то, чтобы все ветви и уровни государственной власти возглавляли представители титульной украинской нации (не менее 80%) с одновременным пропорциональным привлечением представителей национальных меньшинств", а также другие упоминания о "титульной нации".

В свою очередь Николай Таранец подал в ЦИК заявление, чтобы его освободили от внесения денежного залога и предоставил копию удостоверения о праве на льготы для ветеранов войны и участников боевых действий.

Залог не внесла также и нардеп Надежда Савченко, подозреваемая в организации подготовки терактов и свержения государственной власти.

По словам главы ЦИК, среди кандидатов, получивших отказ, есть 6 таких, в чьих предвыборных программах содержались положения о ликвидации независимости Украины или насильственном изменении конституционного строя, или нарушение суверенитета, территориальной целостности или пропаганда войны, насилия и посягательства на права и свободы человека.

Например, как свидетельствует постановление на сайте ЦИК, гражданин Юрий Иваницкий предлагал построение "Русского (от слова - "Русь") стратегически самодостаточного региона, который должен объединить Украину, Россию и Белоруссию" с валютой - советским рублем.

Среди подававшихся в ЦИК, есть Василий Чопей, который заявил о самовыдвижении кандидатом на пост президента на внеочередных выборах ... 25 мая 2014 года.

Как свидетельствуют постановления на сайте ЦИК, отказ в регистрации кандидатом получили также самовыдвиженцы Виталий Велидченко, Сергей Фаренюк, Владимир Ратуш, Владимир Василенко, Юрий Боярский, Константин Черкасов, Виктор Лебединец, Александр Приданов, Александр Ковальчук, Владимир Блащук, Денис Потапов, Александр Гоков, Петр Рекало, Евгений Андрухив Ярослава Качановская, Наталья Земская, Николай Кобылинский, Анатолий Губенко, Борис Касьяненко, Василий Марущинец, Артур Гончаров, Любовь Украинчук, Иван Качайло, Александр Жамойдо, Наталья Миролюб, Максим Голосный, Юрий Юрченко, Евгений Збираник, Андрей Рачок, Олеся Спирина, Сергей Опря, Михаил Булах и Андрей Сутковой.

Отказ также получил выдвиженец "Партии защитников Украины" Тарас Костанчук.

Он, в частности в своей предвыборной программе предлагал ввести смертную казнь для государственных служащих всех рангов по статьям уголовного кодекса, которые можно объединить понятием "коррупция", "измена", "хищение государственного имущества".

Выдвиженец Коммунистической партии Украины Петр Симоненко получил отказ в связи с тем, что устав, наименование и символика КПУ не соответствуют закону о декоммунизации.

Также ЦИК отказал беглому экс-депутату от Партии регионов Владимиру Олейнику и отказался регистрировать кандидатом Дмитрия Павличенко, которого в 2012 году вместе с сыном осудили за якобы убийство судьи, но в 2014 - освободили как политзаключенного.

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Напомним: