Юрист рассказал, кому могут достаться $200 миллионов со счетов Лазаренко

Федеральный суд округа Колумбия сейчас решает, кому и когда достанутся 200 миллионов долларов, которые заморожены на счетах экс-премьера Украины Павла Лазаренко.

Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на юриста Джина Берда, который следит за ходом этого дела.

Берд объяснил, что в отношении Лазаренко расследовали 2 дела – одно уголовное (отмывание средств и банковское мошенничество), по которому он был осужден и отсидел 8 лет, другое – гражданское (касается средств Лазаренко, которые были на зарубежных счетах и ​​которых в рамках уголовного дело не конфисковали).

Сейчас суд рассматривает второе дело – это процесс о конфискации имущества, которое, по утверждению американского правительства, было заработано или получено незаконным путем. Этот процесс начался еще в 2004 году.

Сейчас в суде говорят о мировом соглашении между сторонами, и, по мнению Берда, государство заинтересовано в том, чтобы договориться с Лазаренко.

"Надо понимать, что эти деньги находятся не в США, а в различных оффшорных зонах (в Швейцарии, Литве и других оффшорных зонах). И чтобы, в конце концов, получить эти средства, может пройти много времени и много усилий могут быть затрачены. Поэтому часто государство заинтересовано в каком-то варианте, чтобы завершить этот вопрос, чтобы получить согласие противоположной стороны на перевод этих денег", - сказал Берд.

Он добавил, что условия мировой неизвестны, но известно, что в переговорах принимают участие дети и бывшая жена Лазаренко, а также, вероятно, украинское правительство.

Хотя украинская сторона в суде официально не присутствует, Берд предполагает, что может существовать неофициальное соглашение между правительствами США и Украины о возвращении части украденного, поскольку средства выводились именно с Украины.

По словам юриста, это дело продлится как минимум до октября, так как, согласно расписанию суда, до конца октября 2019 года все стороны должны подать свои документы (ходатайства и экспертные заключения), после чего суд уже будет принимать решение.

Напомним: