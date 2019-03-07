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Юрист рассказал, кому могут достаться $200 миллионов со счетов Лазаренко

Четверг, 7 марта 2019, 13:13

Федеральный суд округа Колумбия сейчас решает, кому и когда достанутся 200 миллионов долларов, которые заморожены на счетах экс-премьера Украины Павла Лазаренко.

Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на юриста Джина Берда, который следит за ходом этого дела.

Берд объяснил, что в отношении Лазаренко расследовали 2 дела – одно уголовное (отмывание средств и банковское мошенничество), по которому он был осужден и отсидел 8 лет, другое – гражданское (касается средств Лазаренко, которые были на зарубежных счетах и ​​которых в рамках уголовного дело не конфисковали).

Сейчас суд рассматривает второе дело – это процесс о конфискации имущества, которое, по утверждению американского правительства, было заработано или получено незаконным путем. Этот процесс начался еще в 2004 году.

Сейчас в суде говорят о мировом соглашении между сторонами, и, по мнению Берда, государство заинтересовано в том, чтобы договориться с Лазаренко.

"Надо понимать, что эти деньги находятся не в США, а в различных оффшорных зонах (в Швейцарии, Литве и других оффшорных зонах). И чтобы, в конце концов, получить эти средства, может пройти много времени и много усилий могут быть затрачены. Поэтому часто государство заинтересовано в каком-то варианте, чтобы завершить этот вопрос, чтобы получить согласие противоположной стороны на перевод этих денег", - сказал Берд.

Он добавил, что условия мировой неизвестны, но известно, что в переговорах принимают участие дети и бывшая жена Лазаренко, а также, вероятно, украинское правительство.

Хотя украинская сторона в суде официально не присутствует, Берд предполагает, что может существовать неофициальное соглашение между правительствами США и Украины о возвращении части украденного, поскольку средства выводились именно с Украины.

По словам юриста, это дело продлится как минимум до октября, так как, согласно расписанию суда, до конца октября 2019 года все стороны должны подать свои документы (ходатайства и экспертные заключения), после чего суд уже будет принимать решение.

Напомним:

  • Лазаренко задержали в США в феврале 1999 года, когда он сбежал из Украины. В то время его разыскивала также Швейцария.
  • В 2004 году Лазаренко был осужден в США по обвинению в отмывании денег.
  • Параллельно расследовали дело по активам Лазаренко в оффшорах.
  • Экс-премьер Украины вышел из тюрьмы в ноябре 2012 года.
  • В декабре 2016 года заместитель генпрокурора Евгений Енин заявил, что Украина рассчитывает получить $280 миллионов из средств Лазаренко.
  • В августе 2018 года стало известно, что Лазаренко совместно с правоохранителями США разрабатывают соглашение по "примирению" в деле о конфискации активов бывшего чиновника.
  • 13 августа в федеральный суд в Вашингтоне, округ Колумбия, представители правительства США подали ходатайство, согласно которому хотят согласовать "общие контуры урегулирования" дела Лазаренко.
  • В октябре 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что 75% работы по конфискации средств Лазаренко сделано.
  • В декабре 2018 года Минюст США обвинил Лазаренко в затягивании переговоров по мировому соглашению. По мнению министерства, он якобы затягивает процесс до выборов президента Украины в 2019 году.
  • В Генпрокуратуре Украины заявляли, что стоит только Лазаренко вернуться в Украину, как он будет арестован.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛазаренкоСША
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