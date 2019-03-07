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Луценко назвал тех, кто склонял Юрия Тимошенко сняться – причастен нардеп

Четверг, 7 марта 2019, 14:09
Луценко назвал тех, кто склонял Юрия Тимошенко сняться – причастен нардеп

Тарас Костанчук и Александр Ищенко предлагали Юрию Тимошенку снять свою кандидатуру с выборов президента, и к этой схеме причастен нардеп от "Батькивщины" Валерий Дубиль.

Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко на пресс-конференции и привел переписку.

"6 марта были задержаны двое граждан – Костанчук Тарас Дмитриевич и Ищенко Александр Анатольевич, которые по предварительному сговору препятствовали деятельности субъекта избирательного процесса – зарегистрированному кандидату в президенты Юрию Тимошенко", – заявил он.

"Костанчук и Ищенко предложили народному депутату и кандидату в президенты Тимошенко Юрию Владимировичу снять свою кандидатуру с президентских выборов 2019 года за финансовое вознаграждение в долларах, которая бы составила в эквиваленте 5 миллионов гривен", – сказал Луценко.

Он отметил, что Костанчук – глава "Партии защитников Украины" и "кандидат в генпрокуроры по результатам интернет-опроса одного из кандидатов в президенты".

Луценко показал переписку с "организатором подкупа кандидата в президенты Романом", изъятую из телефона помощника Юрия Тимошенко

По словам генпрокурора, Роман пересылал Тарасу смс-ки о заявлении (очевидно, о снятии кандидатуры) и предлагал варианты плана действий Юрия Тимошенко.

Среди прочего, последнему предлагали возглавить "Партию защитников Украины" и получить финансирование в "10 млн только на этот год" в случае снятия с выборов. В противном случае ему рисовали безрадостные перспективы.

"Это – шантаж, который сопровождается и денежными соблазнами", – заявил генпрокурор.

По его словам, Роман торопил Тараса, ведь последний срок для снятия кандидатуры – 7 марта, а затем начались смс-ки от абонента Валеры (БЮТ) – нардепа Валерия Дубиля.

"Это номер народного депутата Валерия Дубиля, который, очевидно, является заказчиком шантажа и подкупа кандидата в президенты", – заявил Луценко.

"В его смс-ке на телефон Роману пишется: Буду с Ю. два часа в машине. Напиши или перезвони... Тарас, завтра вообще последний день ... 7-го отдают бюллетени в печать", – добавил он.

Переписка с помощником Юрия Тимошенко
Переписка с помощником Юрия Тимошенко

И Facebook Ларисы Сарган

 
 
 
 
 

"Двое злоумышленников задержаны. Их разговоры, что они просто друзья и хотели одолжить кандидату в президенты деньги, отвергаются, потому что у нас есть заявление самого кандидата в президенты, его помощника о шантаже и финансовом предложении", – подытожил Луценко.

 

Генпрокурор напомнил, что Служба безопасности Украины установила, что Дубиль организовал группу российских политтехнологов.

УП, дополнено

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Темы: выборы президента 2019ТимошенкоБатькивщинаЛуценкоГенпрокуратура
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