Луценко назвал тех, кто склонял Юрия Тимошенко сняться – причастен нардеп

Тарас Костанчук и Александр Ищенко предлагали Юрию Тимошенку снять свою кандидатуру с выборов президента, и к этой схеме причастен нардеп от "Батькивщины" Валерий Дубиль.

Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко на пресс-конференции и привел переписку.

"6 марта были задержаны двое граждан – Костанчук Тарас Дмитриевич и Ищенко Александр Анатольевич, которые по предварительному сговору препятствовали деятельности субъекта избирательного процесса – зарегистрированному кандидату в президенты Юрию Тимошенко", – заявил он.

"Костанчук и Ищенко предложили народному депутату и кандидату в президенты Тимошенко Юрию Владимировичу снять свою кандидатуру с президентских выборов 2019 года за финансовое вознаграждение в долларах, которая бы составила в эквиваленте 5 миллионов гривен", – сказал Луценко.

Он отметил, что Костанчук – глава "Партии защитников Украины" и "кандидат в генпрокуроры по результатам интернет-опроса одного из кандидатов в президенты".

Луценко показал переписку с "организатором подкупа кандидата в президенты Романом", изъятую из телефона помощника Юрия Тимошенко

По словам генпрокурора, Роман пересылал Тарасу смс-ки о заявлении (очевидно, о снятии кандидатуры) и предлагал варианты плана действий Юрия Тимошенко.

Среди прочего, последнему предлагали возглавить "Партию защитников Украины" и получить финансирование в "10 млн только на этот год" в случае снятия с выборов. В противном случае ему рисовали безрадостные перспективы.

"Это – шантаж, который сопровождается и денежными соблазнами", – заявил генпрокурор.

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