Луценко рассказал, как Дубиль планировал "купить победу" для Тимошенко

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что нардеп "Батькивщины" Валерий Дубиль организовал сеть агитаторов с участием российских политтехнологов, и в трех областях планировал подкупить избирателей для победы Юлии Тимошенко 31 марта.

Об этом генеральный прокурор заявил на пресс-конференции 7 марта, обвинив Дубиля в причастности к склонению Юрия Тимошенко сняться с выборов.

"Несколько недель назад Дубиль стал объектом работы правоохранительных органов. Служба безопасности Украины, ее департамент Т по защите конституционного строя, обнаружил группу российских политтехнологов, приглашенных черниговской епархией УПЦ Московского патриархата в 2014 году в качестве волонтеров, которые работают в штабах "Батькивщины", – напомнил Луценко.

"СБУ выслала 5 тысяч повесток всем участникам схемы, которые должны были не просто агитировать, а покупать голоса украинский", – заявил он.

"Координирует организацию народный депутат Дубиль, который вызывался на допрос, но на него не явился. Вызывается он снова в понедельник – посмотрим на результат", – сообщил генпрокурор.

"У следствия есть полученная законным путем аудиозапись, когда Дубиль инструктирует всю эту сеть и гарантирует им выплату средств, которые были найдены при обысках", – заявил он.

По словам Луценко, в результатов обысков в Тернопольской области обнаружили 17 500 долларов, которые координатор округа №164 должен был передать "сетке".

Он заявил: по заключению экспертов СБУ, на скупку голосов по всей Украине этой организации было выделено около 80 млн долларов, но был еще и "спецпроект" для победы в 1-м туре выборов в трех областях: "Винницкая область – 6 округов, Волынская область – 5 округов, Днепропетровская область – 17 округов".

По словам Луценко, план агитаторов составлял по 45 тысяч человек на каждом округе – это 30% от всех избирателей округа.

"То есть если добавить к настоящему рейтингу этот купленный – победа в первом туре (для Юлии Тимошенко – ред.)", – сказал он.

Старшие по избирательному участку подписали соглашения

"Цена этой победы оценена так: Винницкая область – 403 718 628 гривен, Волынская область – 369 226 124 гривны, Днепропетровская область – на покупку голосов планировалось 908 777 730 гривен, почти миллиард на покупку голосов в одной области", – заявил генпрокурор.

"Стоимость одного голоса в Винницкой области российские политтехнологи, которые работают на народного депутата, оценили в 1 586 гривен, стоимость голосов в Волынской области - в 1 440 гривен, а в Днепропетровской области – всего 1 049 гривен", – добавил он.

Луценко также заявил, что организация Дубиля "включала в себя также граждан Российской Федерации, политтехнологов партии Жириновского, а также граждан Украины, которые работали на выборах Путина".

Кроме того, он показал фотографии, где видно, что на съезде "Батькивщины" россиянка-политтехнолог сидела между участников АТО.

Напомним: