В ГБР говорят, что Дубиль проигнорировал допрос

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Четверг, 28 февраля 2019, 13:33

Народный депутат от "Батькивщины" Валерий Дубиль не пришел на допрос по делу о так называемой "избирательной сетке" в Государственное бюро расследований.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе ГБР.

"Господин Дубиль на допрос не пришел. Мы его пригласили через аппарат Верховной Рады, но он не явился. О мотиве своего отсутствия не сообщил", - сказали в пресс-службе.

В свою очередь нардеп от "Батькивщины" заявил, что никаких документов о вызове на допрос не получал. 

"О том, что меня кто-то куда-то вызывает, я узнал от своей семьи. Мои дети видели какой-то телевизионный сюжет и немедленно мне позвонили. Никаких официальных приглашений или вызовов я на сегодня не получил", - цитирует Дубиля пресс-служба "Батькивщины".

По его словам, таким образом власть пытается давить "на главного оппонента провластного кандидата на пост президента Юлию Тимошенко".

"Не будучи до конца уверенными в том, что сработает их схема подкупа избирателей, что они смогут сфальсифицировать результаты выборов благодаря подделке протоколов или использованию транзитного сервера, власти начали беспрецедентное со времен Януковича давление на своих политических оппонентов", - говорится в заявлении "Батькивщины".

Напомним:

  • Ранее заместитель главы СБУ Виктор Кононенко заявил, что спецслужба разоблачила "избирательную пирамиду" под руководством народного депутата, которая работала в ряде регионов Украины и имела целью обеспечить своему кандидату победу на выборах.
  • В причастности к организации схемы по вмешательству в выборы президента подозревают депутата "Батькивщины" Руслана Богдана.
  • За организацию штабов в регионах якобы отвечали Владислав Ковалевский, Евгений Матвейчук и Вартан Юмукян.
  • 27 февраля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГБР вызывает Дубиля на допрос о найме политтехнологов из России для создания предвыборной сети.

Ирина Балачук, УП

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Темы: ГБР Батькивщина выборы президента 2019


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