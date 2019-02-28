В ГБР говорят, что Дубиль проигнорировал допрос

Народный депутат от "Батькивщины" Валерий Дубиль не пришел на допрос по делу о так называемой "избирательной сетке" в Государственное бюро расследований.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе ГБР.

"Господин Дубиль на допрос не пришел. Мы его пригласили через аппарат Верховной Рады, но он не явился. О мотиве своего отсутствия не сообщил", - сказали в пресс-службе.

В свою очередь нардеп от "Батькивщины" заявил, что никаких документов о вызове на допрос не получал.

"О том, что меня кто-то куда-то вызывает, я узнал от своей семьи. Мои дети видели какой-то телевизионный сюжет и немедленно мне позвонили. Никаких официальных приглашений или вызовов я на сегодня не получил", - цитирует Дубиля пресс-служба "Батькивщины".

По его словам, таким образом власть пытается давить "на главного оппонента провластного кандидата на пост президента Юлию Тимошенко".

"Не будучи до конца уверенными в том, что сработает их схема подкупа избирателей, что они смогут сфальсифицировать результаты выборов благодаря подделке протоколов или использованию транзитного сервера, власти начали беспрецедентное со времен Януковича давление на своих политических оппонентов", - говорится в заявлении "Батькивщины".

Напомним: