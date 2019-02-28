Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ГБР говорят, что Дубиль проигнорировал допрос

Четверг, 28 февраля 2019, 12:33

Народный депутат от "Батькивщины" Валерий Дубиль не пришел на допрос по делу о так называемой "избирательной сетке" в Государственное бюро расследований.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе ГБР.

"Господин Дубиль на допрос не пришел. Мы его пригласили через аппарат Верховной Рады, но он не явился. О мотиве своего отсутствия не сообщил", - сказали в пресс-службе.

В свою очередь нардеп от "Батькивщины" заявил, что никаких документов о вызове на допрос не получал. 

"О том, что меня кто-то куда-то вызывает, я узнал от своей семьи. Мои дети видели какой-то телевизионный сюжет и немедленно мне позвонили. Никаких официальных приглашений или вызовов я на сегодня не получил", - цитирует Дубиля пресс-служба "Батькивщины".

По его словам, таким образом власть пытается давить "на главного оппонента провластного кандидата на пост президента Юлию Тимошенко".

"Не будучи до конца уверенными в том, что сработает их схема подкупа избирателей, что они смогут сфальсифицировать результаты выборов благодаря подделке протоколов или использованию транзитного сервера, власти начали беспрецедентное со времен Януковича давление на своих политических оппонентов", - говорится в заявлении "Батькивщины".

Напомним:

  • Ранее заместитель главы СБУ Виктор Кононенко заявил, что спецслужба разоблачила "избирательную пирамиду" под руководством народного депутата, которая работала в ряде регионов Украины и имела целью обеспечить своему кандидату победу на выборах.
  • В причастности к организации схемы по вмешательству в выборы президента подозревают депутата "Батькивщины" Руслана Богдана.
  • За организацию штабов в регионах якобы отвечали Владислав Ковалевский, Евгений Матвейчук и Вартан Юмукян.
  • 27 февраля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГБР вызывает Дубиля на допрос о найме политтехнологов из России для создания предвыборной сети.

Ирина Балачук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГБРБатькивщинавыборы президента 2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
ГБР
Руководитель суда в Черкасской области называла вторжение РФ "освобождением": ее задержали
Экс-глава крымской СБУ предстанет перед судом за госизмену
ГБР просит для нардепа Алексеева арест с залогом в 10 миллионов
Последние новости
18:20
Адвокаты обвиняемых в который раз перенесли слушания по делу изнасилования 14-летней девушки из Закарпатья
18:16
На Одесщину летят русские ударные дроны
18:09
Французские сенаторы после визита в Украину призвали увеличить поставки оружия
18:02
В рамках программы "еОселя" теперь можно покупать частные дома и таунхаусы
17:52
видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу
17:50
В Украине зарегистрировали еще три индустриальных парка: чем будут заниматься
17:45
В правительстве Дании хотят, чтобы украинцы вернулись домой, когда "наступит мир"
17:31
Япония передаст США ракеты для Patriot, необходимые для Украины
17:20
В России действуют лагеря для "лечения" гомосексуальности – WP
17:09
Кличко поручил срочно искать новый состав наблюдательного совета и правления "Киевгорстроя"
Все новости...
Реклама: