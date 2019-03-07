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Порошенко заявляет, что аудит "Укроборонпрома" завершится до конца года

Четверг, 7 марта 2019, 19:22

Президент Петр Порошенко заявил, что аудит государственного концерна "Укроборонпром" будет проведен до конца 2019 года.

Об этом президент сообщил в интервью украинским телеканалам "Украина", "Интер" и "ICTV".

"Предварительно, я думаю, что тендерные процедуры состоятся в пределах до двух месяцев. А сколько будет идти аудит? Я точно подчеркиваю, что он завершится в этом году", - сказал он.

По словам Порошенко, СНБО и правительство должны начать искать аудитора.

"Это должна быть респектабельная международная компания с определенным уровнем доверия", - отметил он.

Напомним:

  • Данные системы закупок "Prozorro", по информации "Наших грошей", свидетельствуют, что тендер на международный аудит государственного концерна "Укроборонпром", который пообещал инициировать Петр Порошенко, был объявлен еще в 2017 году.
  • 6 марта президент Петр Порошенко заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны, что инициирует международный аудит и комплексную ревизию всех контрактов государственного концерна "Укроборонпром".
  • 25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследования о людях из окружения Петра Порошенко, курирующих хищения в оборонной сфере. В расследовании фигурировал сын заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского Игорь.
  • По данным СМИ, 22-летний Гладковский-младший вместе с партнерами организовал поставки контрабандных российских деталей для военной техники, за которые госпредприятия переплачивали в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство "Укроборонпрома" знало об аферах и давало на них согласие.
  • 4 марта журналисты обнародовали еще одну серию расследования. В ней утверждалось, что Олег Гладковський лично получил "откат" по хищению в оборонном комплексе в размере 30 000 долларов.
  • 4 марта Порошенко уволил Гладковского из СНБО.
  • Олег Гладковський вместе с Игорем Кононенко являются ближайшими партнерами президента и управляют бизнесом Порошенко после его избрания.

Украинская правда
Темы: ПорошенкоУкроборонпромкоррупцияскандал
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