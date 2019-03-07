Порошенко заявляет, что аудит "Укроборонпрома" завершится до конца года

Президент Петр Порошенко заявил, что аудит государственного концерна "Укроборонпром" будет проведен до конца 2019 года.

Об этом президент сообщил в интервью украинским телеканалам "Украина", "Интер" и "ICTV".

"Предварительно, я думаю, что тендерные процедуры состоятся в пределах до двух месяцев. А сколько будет идти аудит? Я точно подчеркиваю, что он завершится в этом году", - сказал он.

По словам Порошенко, СНБО и правительство должны начать искать аудитора.

"Это должна быть респектабельная международная компания с определенным уровнем доверия", - отметил он.

Напомним: