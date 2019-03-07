Коэн подал в суд на Trump Organization и требует вернуть ему 1,9 млн долларов

Бывший защитник Дональда Трампа Майкл Коэн подал в суд на Trump Organization, обвиняя ее в расторжении контракта и отказе заплатить ему около 1,9 миллиона долларов, начиная с мая прошлого года.

Об этом сообщает Reuters.

По утверждениям Коэна, организация Трампа перестала ему платить после того, как стало понятно, что он будет сотрудничать с правительством, в частности по расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера относительно вероятного вмешательства России в президентские выборы США 2016 года.

В жалобе Коэн утверждает, что в июле 2017 года он заключил соглашение о возмещении. Тогда он и организация Трампа проводили "совместную оборону" относительно различных расследований в отношении президента. По его словам, он нанял на работу по меньшей мере семь юридических фирм по вопросам, связанным с президентом.

Коэн заявляет, что организация Трампа должна ему не менее 3,8 миллиона долларов, а неуплата денег нарушила соглашение о возмещении, которое предшествовало его сотрудничеству.

Организация Трампа пока не прокомментировала информацию об иске.

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