Коэн подал в суд на Trump Organization и требует вернуть ему 1,9 млн долларов

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Четверг, 7 марта 2019, 22:54
MSNBC.com

Бывший защитник Дональда Трампа Майкл Коэн подал в суд на Trump Organization, обвиняя ее в расторжении контракта и отказе заплатить ему около 1,9 миллиона долларов, начиная с мая прошлого года.

Об этом сообщает Reuters.

По утверждениям Коэна, организация Трампа перестала ему платить после того, как стало понятно, что он будет сотрудничать с правительством, в частности по расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера относительно вероятного вмешательства России в президентские выборы США 2016 года.

В жалобе Коэн утверждает, что в июле 2017 года он заключил соглашение о возмещении. Тогда он и организация Трампа проводили "совместную оборону" относительно различных расследований в отношении президента. По его словам, он нанял на работу по меньшей мере семь юридических фирм по вопросам, связанным с президентом.

Коэн заявляет, что организация Трампа должна ему не менее 3,8 миллиона долларов, а неуплата денег нарушила соглашение о возмещении, которое предшествовало его сотрудничеству.

Организация Трампа пока не прокомментировала информацию об иске.

Напоминаем:

  • Президент США Дональд Трамп заявил, что его бывший адвокат Майкл Коэн пытается сократить срок тюремного заключения, утверждая что соврать конгрессу ему приказал сам Трамп.
  • В январе прошлого сайт BuzzFeed опубликовал документ, в котором говорилось, что за Трампом следили в московском отеле Ritz Carlon и собрали компрометрующую информацию о его личной жизни и финансовой деятельности.
  • Из данных документа и пояснений СМИ следует, что документ был составлен для штаба демократов или штаба Клинтон в период кампании. Его утверждения основываются на анонимных сообщениях "источников". Нет никаких подтверждений его достоверности.
  • Через год личный адвокат Трампа Майкл Коэн подал в суд на новостной сайт BuzzFeed за публикацию этого досье.
  • В ноябре Коэн признал, что дал ложные показания в связи с федеральным расследованием относительно вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года.
  • Коэн согласился сотрудничать со следствием и признал себя виновным по восьми уголовным обвинениям в уклонении от уплаты налогов, банкротстве и нарушениях в финансировании кампании.
  • Он сказал федеральному суду в Нью-Йорке, что Трамп во время предвыборной кампании поручил ему организовать выплаты двум женщинам, чтобы заставить их молчать об отношениях с кандидатом в президенты.
  • За нарушение избирательного законодательства и ложь Конгрессу Коэн приговорен в общей сложности к трем годам заключения.

Мария Думанская, УП

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Темы: Трамп суд США деньги


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