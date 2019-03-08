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Суд арестовал подозреваемого в подкупе Тимошенко с правом залога в 4 млн грн

Пятница, 8 марта 2019, 01:51

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в попытке подкупа кандидата в президенты Украины с правом внесения залога в размере 4 млн грн.

Об этом спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко написал в facebook.

"Решением Печерского райсуда г.Киева подозреваемому в попытке подкупа кандидата в президенты Украины Костанчуку Т.Д. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 4 млн. грн", -  сообщил Лысенко.

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Напомним:

  • Генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, что ГПУ вместе с СБУ и ГБР задержали двух человек, потому что они хотели дать 5 миллионов гривен взятки кандидату в президенты Юрию Тимошенко, чтобы он отказался баллотироваться.
  • В "Партии защитников Украины", которую возглавляет Костанчук, "Украинской правде" сказали, что не знают второго задержанного. Официально его имя еще не сообщалось.
  • "Партия защитников Украины" выдвигала Костанчук кандидатом в президенты, однако ЦИК отказал ему в регистрации. Он предлагал ввести смертную казнь для государственных служащих всех рангов по статьям уголовного кодекса, которые можно объединить понятием "коррупция", "измена", "хищение государственного имущества ".
  • Костанчук воевал в батальоне "Донбасс", был помощником депутата от "Самопомочи" Семена Семенченко. В 2015 году баллотировался в ВР в округе нынешнего заместителя председателя фракции "БПП" Сергея Березенко. Тогда Костанчук взял на себя ответственность за машину, в которой нашли списки избирателей, деньги в конверте и агитационные материалы Березенко. Другой их конкурент Геннадий Корбан назвал бывшего атошника техническим кандидатом Березенко.
  • Костанчук якобы был активным участником Революции Достоинства, а уже на президентских выборах 2014-го стал доверенным лицом кандидата от "Оппозиционного блока" Юрия Бойко. Костанчук также был связан с партией "Движение Валентина Наливайченко "Справедливость", хотя сам отрицал причастность к политсиле.
  • Задержанный также был депутатом Вишневого городского совет от БПП.
  • Нардеп Семенченко отмечает, что Костанчук называл себя оперативным сотрудником СБУ и якобы плотно сотрудничает с главным военным прокурором Матиос.

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Темы: выборы президента 2019ЛуценкоТимошенко
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