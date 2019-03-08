Выборы-2019: Гриценко сказал, кому отдаст кресло генпрокурора

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Пятница, 8 марта 2019, 22:03

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявил, что в случае его победы пост генпрокурора займет Давид Сакварелидзе.

Об этом Гриценко заявил 8 апреля в программе "Face2Face" в эфире телеканала ZIK.

"Утром я еще определялся среди трех кандидатур. Уже определился. Мой кандидат на должность генпрокурора - Давид Сакварелидзе", - заявил он.

Гриценко добавил, что "этот человек показал нулевую толерантность к коррупции" и, "в отличие от нынешней балаболки, имеет юридический диплом, знает, что такое закон и его рамки".

"Он будет обеспечивать не мои указания, как президента, а будет держать планку правоохранительного органа, которая сейчас нужна стране. ... В этом я абсолютно уверен, - отметил политик.

Также Гриценко сообщил, что Генштаб должен возглавлять "не политик, а военный человек", и на эту должность у него есть две кандидатуры. По его словам, оба - действующие генерала в Вооруженных силах, однако их имен он не будет обнародовать, поскольку их "сразу уволят".

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Напомним, 

  • Ранее Гриценко заявил, что в случае победы на выборах президента Украины он назначит на должность главы МИД Светлану Залищук, Минобороны возглавит Иван Апаршин, Нацбанк - Александр Савченко, СБУ - Виктор Трепак.
  • Выборы президента состоятся 31 марта.

Украинская правда

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Темы: выборы президента 2019 Гриценко Генпрокуратура Сакварелидзе


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