Официально: УГКЦ заявила, что ее богослужения в Святой Софии не будет
Богослужение Украинской Греко-Католической Церкви в соборе Святой Софии в Киеве, которое было запланировано на 7 апреля, не состоится.
Об этом сообщили в пресс-службе УГКЦ.
Как отмечается в сообщении, 7 марта состоялась встреча главы УГКЦ Блаженнейшего Святослава с предстоятелем Православной Церкви Украины Блаженнейшим Епифанием.
"Во время встречи предстоятелей Церквей было сообщено о том, что Софийский собор будет в ближайшее время недоступен для богослужений ни одной из церквей, поскольку в нем начинаются реставрационные работы. В связи с этим вынуждены констатировать, что богослужение нашей церкви 7 апреля в Святой Софии не состоится", - отметили в УГКЦ.
"... Желая молиться в этом храме, мы хотели засвидетельствовать наше церковное родство с нашими православными братьями. Это движение является движением ... к восстановлению единства некогда единой, а сейчас еще разделенной Киевской Церкви. Было отмечено, что наши Церкви находятся только в начале этого совместного пути. ... Пока этого единства еще нет, ни одна из Церквей-наследников этой Церкви не может единолично занимать старинный собор Софии Киевской. Он скорее должен быть местом встречи потомков Киевской Церкви, быть призывом и надеждой на наше сочетание во Христе", - отметил Блаженнейший Святослав.
Читайте также:
Сердце Украины, или Как Софийский собор стал главным храмом страны
Автокефалия Православной церкви Украины: как это было
Напомним,
- 7 апреля УГКЦ планировала провести в Софийском соборе в Киеве литургию, однако бывший предстоятель УПЦ КП патриарх Филарет обратился к главе УГКЦ Святослава с призывом отказаться от этого намерения.
- По словам Филарета, "это (литургия в Софии - ред.) - необычное явление, поскольку УГКЦ никогда не совершала литургию в центре украинского православия" и это может вызвать "сопротивление со стороны православных украинцев".
- В Минкульте заявили, что не предоставляли УГКЦ никакого разрешения на богослужения в Софийском соборе.
- В свою очередь в УГКЦ заявили, что пока окончательно не решили, проводить ли богослужение в Софии.
- Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний заявил, что готовится ко встрече с главой Украинской греко-католической церкви Святославом, чтобы решить вопрос богослужений в Софии Киевской.
- 8 марта в Минкультуры заявили, что 18 марта в Софийском соборе начнется комплекс ремонтно-реставрационных работ.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua