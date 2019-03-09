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Официально: УГКЦ заявила, что ее богослужения в Святой Софии не будет

Суббота, 9 марта 2019, 12:56
Официально: УГКЦ заявила, что ее богослужения в Святой Софии не будет

Богослужение Украинской Греко-Католической Церкви в соборе Святой Софии в Киеве, которое было запланировано на 7 апреля, не состоится.

Об этом сообщили в пресс-службе УГКЦ.

Как отмечается в сообщении, 7 марта состоялась встреча главы УГКЦ Блаженнейшего Святослава с предстоятелем Православной Церкви Украины Блаженнейшим Епифанием.

"Во время встречи предстоятелей Церквей было сообщено о том, что Софийский собор будет в ближайшее время недоступен для богослужений ни одной из церквей, поскольку в нем начинаются реставрационные работы. В связи с этим вынуждены констатировать, что богослужение нашей церкви 7 апреля в Святой Софии не состоится", - отметили в УГКЦ.

"... Желая молиться в этом храме, мы хотели засвидетельствовать наше церковное родство с нашими православными братьями. Это движение является движением ... к восстановлению единства некогда единой, а сейчас еще разделенной Киевской Церкви. Было отмечено, что наши Церкви находятся только в начале этого совместного пути. ... Пока этого единства еще нет, ни одна из Церквей-наследников этой Церкви не может единолично занимать старинный собор Софии Киевской. Он скорее должен быть местом встречи потомков Киевской Церкви, быть призывом и надеждой на наше сочетание во Христе", - отметил Блаженнейший Святослав.

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Напомним, 

  • 7 апреля УГКЦ планировала провести в Софийском соборе в Киеве литургию, однако бывший предстоятель УПЦ КП патриарх Филарет обратился к главе УГКЦ Святослава с призывом отказаться от этого намерения.
  • По словам Филарета, "это (литургия в Софии - ред.) - необычное явление, поскольку УГКЦ никогда не совершала литургию в центре украинского православия" и это может вызвать "сопротивление со стороны православных украинцев". 
  • В Минкульте заявили, что не предоставляли УГКЦ никакого разрешения на богослужения в Софийском соборе.
  • В свою очередь в УГКЦ заявили, что пока окончательно не решили, проводить ли богослужение в Софии. 
  • Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний заявил, что готовится ко встрече с главой Украинской греко-католической церкви Святославом, чтобы решить вопрос богослужений в Софии Киевской.
  • 8 марта в Минкультуры заявили, что 18 марта в Софийском соборе начнется комплекс ремонтно-реставрационных работ

Украинская правда
Темы: КиевПравославная Церковь Украины
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