Официально: УГКЦ заявила, что ее богослужения в Святой Софии не будет

Богослужение Украинской Греко-Католической Церкви в соборе Святой Софии в Киеве, которое было запланировано на 7 апреля, не состоится.

Об этом сообщили в пресс-службе УГКЦ.

Как отмечается в сообщении, 7 марта состоялась встреча главы УГКЦ Блаженнейшего Святослава с предстоятелем Православной Церкви Украины Блаженнейшим Епифанием.

"Во время встречи предстоятелей Церквей было сообщено о том, что Софийский собор будет в ближайшее время недоступен для богослужений ни одной из церквей, поскольку в нем начинаются реставрационные работы. В связи с этим вынуждены констатировать, что богослужение нашей церкви 7 апреля в Святой Софии не состоится", - отметили в УГКЦ.

"... Желая молиться в этом храме, мы хотели засвидетельствовать наше церковное родство с нашими православными братьями. Это движение является движением ... к восстановлению единства некогда единой, а сейчас еще разделенной Киевской Церкви. Было отмечено, что наши Церкви находятся только в начале этого совместного пути. ... Пока этого единства еще нет, ни одна из Церквей-наследников этой Церкви не может единолично занимать старинный собор Софии Киевской. Он скорее должен быть местом встречи потомков Киевской Церкви, быть призывом и надеждой на наше сочетание во Христе", - отметил Блаженнейший Святослав.

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