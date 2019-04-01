У Путина ответили Зеленскому по поводу компенсаций РФ за Крым и Донбасс

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль готов объяснять любому политику свою позицию по Донбассу и считает не подлежащей обсуждению тему принадлежности аннексированного Крыма.

Об этом он сказал в понедельник журналистам, комментируя высказывание кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, заявившего, что в случае встречи с Владимиром Путиным он намерен потребовать у него возвращения территорий и выплаты компенсаций Украине за их захват, передает российский "Интерфакс".

Он в который раз заявил, что Россия якобы не оккупирует "никаких украинских территорий".

Сообщается, что по поводу аннексированного Крыма Песков заявил, что эта тема не подлежит обсуждению и "закрыта раз и навсегда".

При этом слова "оккупация" и "аннексия" пресс-секретарь Путина назвал "абсолютно неприменимыми к Крыму ни де-факто, ни де-юре".

Напомним: