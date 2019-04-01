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ОБСЕ признала выборы в Украине свободными

Понедельник, 1 апреля 2019, 15:27

Первый тур выборов президента Украины был конкурентным и граждане имели возможность свободного волеизъявления, заявляют в Миссии наблюдателей ПА ОБСЕ на выборах в Украине.

Такие выводы обнародовал специальный координатор ОБСЕ, почетный президент ПА ОБСЕ Илка Канерва, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы можем говорить, безусловно, что это были конкурентные выборы и была обеспечена возможность голосовать за того кандидата, которого выбирал гражданин. Безусловно, все будет определяться во втором туре", - сказал он.

Глава наблюдателей ОБСЕ Дорис Барнетт заявила, что несмотря на ранее высказанные опасения, день выборов в Украине прошел хорошо.

"У меня большие надежды на то, что после подтверждения, результат будет признан и второй тур будет таким же мирным, упорядоченным и эффективным", - отметила она.

Президент ОБСЕ провел пресс-конференции вместе с представителями миссии международных наблюдателей в составе представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Парламентской ассамблеи Совета Европы, Парламентской ассамблеи НАТО и Европейского парламента.

БДИПЧ ОБСЕ посылала запрос в Россию относительно участия в миссии граждан с РФ, но Украина приняла законопроект о запрете участия российских наблюдателей на выборах в Украине. Граждане РФ за первым туром выборов в Украине не наблюдали.

Напомним:

  • Центральная избирательная комиссия обработала 80,33% протоколов, по предварительным результатам, Владимира Зеленского поддержали 30,41% избирателей, а Петра Порошенко - 16,03%.
  • Второй тур выборов состоится 21 апреля.
  • Согласно соцопросам, проведенным накануне первого тура выборов, в случае выхода во второй тур Владимира Зеленского и Петра Порошенко, победу пророчили первом.

Украинская правда

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Темы: ОБСЕвиборывыборы президента 2019Украина
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