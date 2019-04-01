ОБСЕ признала выборы в Украине свободными

Первый тур выборов президента Украины был конкурентным и граждане имели возможность свободного волеизъявления, заявляют в Миссии наблюдателей ПА ОБСЕ на выборах в Украине.



Такие выводы обнародовал специальный координатор ОБСЕ, почетный президент ПА ОБСЕ Илка Канерва, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы можем говорить, безусловно, что это были конкурентные выборы и была обеспечена возможность голосовать за того кандидата, которого выбирал гражданин. Безусловно, все будет определяться во втором туре", - сказал он.

Глава наблюдателей ОБСЕ Дорис Барнетт заявила, что несмотря на ранее высказанные опасения, день выборов в Украине прошел хорошо.

"У меня большие надежды на то, что после подтверждения, результат будет признан и второй тур будет таким же мирным, упорядоченным и эффективным", - отметила она.

Президент ОБСЕ провел пресс-конференции вместе с представителями миссии международных наблюдателей в составе представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Парламентской ассамблеи Совета Европы, Парламентской ассамблеи НАТО и Европейского парламента.

БДИПЧ ОБСЕ посылала запрос в Россию относительно участия в миссии граждан с РФ, но Украина приняла законопроект о запрете участия российских наблюдателей на выборах в Украине. Граждане РФ за первым туром выборов в Украине не наблюдали.

Напомним: