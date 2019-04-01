Посчитано более 90% протоколов: рейтинг Порошенко опустился ниже 16%

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Понедельник, 1 апреля 2019, 18:47
BBC

ЦИК обработала 90.70% протоколов и согласно результатам, 15,98% избирателей проголосовали за Петра Порошенко и 30,26% отдали голоса за Владимира Зеленского.

Об этом свидетельствуют обновленные данные ЦИК.

Разница между Зеленским и Порошенко сохраняется на уровне 14 28%. По итогам обработки 70,61% протоколов, разрыв между ними сохранился тот же, однако тогда рейтинг Зеленского составлял 30,46%, а Порошенко - 16,18%.

Больше всего за Зеленского отдали голосов жители Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Запорожской области.

В то же время за Порошенко больше проголосовали во Львовской, Тернопольской и Ровенской областях.

По итогам обработки 50,36% протоколов, разрыв между Зеленским и Порошенко составлял 13,84%.

За лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали 13,36% избирателей.

Кандидат от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Юрий Бойко получил 11,53% голосов. Больше всего Бойко поддержали в Луганской и Донецкой областях.

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко - 7,00%, экс-глава СБУ Игорь Смешко - 5,98%, лидер Радикальной партии Олег Ляшко - 5,45%, кандидат от партии "Оппозиционный блок" Александр Вилкул - 4,23%, кандидат от правых сил Руслан Кошулинский - 1,65%.

Остальные кандидаты набирают менее 1% голосов каждый.

При этом 1,18% бюллетеней признаны недействительными.

Напомним:

  • Второй тур выборов состоится 21 апреля.
  • Согласно соцопросам, проведенным накануне первого тура выборов, в случае выхода во второй тур Владимира Зеленского и Петра Порошенко, победу пророчили первом.

Украинская правда

Темы: выборы президента 2019 Зеленский Порошенко


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