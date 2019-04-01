Посчитано более 90% протоколов: рейтинг Порошенко опустился ниже 16%
ЦИК обработала 90.70% протоколов и согласно результатам, 15,98% избирателей проголосовали за Петра Порошенко и 30,26% отдали голоса за Владимира Зеленского.
Об этом свидетельствуют обновленные данные ЦИК.
Разница между Зеленским и Порошенко сохраняется на уровне 14 28%. По итогам обработки 70,61% протоколов, разрыв между ними сохранился тот же, однако тогда рейтинг Зеленского составлял 30,46%, а Порошенко - 16,18%.
Больше всего за Зеленского отдали голосов жители Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Запорожской области.
В то же время за Порошенко больше проголосовали во Львовской, Тернопольской и Ровенской областях.
По итогам обработки 50,36% протоколов, разрыв между Зеленским и Порошенко составлял 13,84%.
За лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали 13,36% избирателей.
Кандидат от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Юрий Бойко получил 11,53% голосов. Больше всего Бойко поддержали в Луганской и Донецкой областях.
Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко - 7,00%, экс-глава СБУ Игорь Смешко - 5,98%, лидер Радикальной партии Олег Ляшко - 5,45%, кандидат от партии "Оппозиционный блок" Александр Вилкул - 4,23%, кандидат от правых сил Руслан Кошулинский - 1,65%.
Остальные кандидаты набирают менее 1% голосов каждый.
При этом 1,18% бюллетеней признаны недействительными.
Напомним:
- Второй тур выборов состоится 21 апреля.
- Согласно соцопросам, проведенным накануне первого тура выборов, в случае выхода во второй тур Владимира Зеленского и Петра Порошенко, победу пророчили первом.
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