Насиров решил судиться с Кабмином

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Среда, 10 апреля 2019, 11:26

Бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров подал иск на правительство из-за объявления конкурсов на должности руководителей Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы.

Об этом сообщает 10 апреля пресс-служба Окружного админсуда Киева.

По данным суда, Насиров в своих исковых требованиях просит суд признать противоправными и недействительными распоряжения Кабинета министров "Об объявлении конкурса на занятие вакантной должности председателя Государственной таможенной службы Украины" и "Об объявлении конкурса на занятие вакантной должности председателя Государственной налоговой службы Украины".

Отмечается, что в настоящее время суд решает вопрос об открытии производства по этому административному делу.

Напомним:

  • Экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров, обвиняемый в злоупотреблении властью и подделке документов, подал электронную декларацию за 2018 год как глава ведомства.
  • В декларации он отобразил 6 гривен прибыли. Суммарно супруги Насировы задекларировали около 16,6 миллиона гривен различных накоплений.

Украинская правда

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Темы: Насиров


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