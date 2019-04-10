Насиров решил судиться с Кабмином
Бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров подал иск на правительство из-за объявления конкурсов на должности руководителей Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы.
Об этом сообщает 10 апреля пресс-служба Окружного админсуда Киева.
По данным суда, Насиров в своих исковых требованиях просит суд признать противоправными и недействительными распоряжения Кабинета министров "Об объявлении конкурса на занятие вакантной должности председателя Государственной таможенной службы Украины" и "Об объявлении конкурса на занятие вакантной должности председателя Государственной налоговой службы Украины".
Отмечается, что в настоящее время суд решает вопрос об открытии производства по этому административному делу.
Напомним:
- Экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров, обвиняемый в злоупотреблении властью и подделке документов, подал электронную декларацию за 2018 год как глава ведомства.
- В декларации он отобразил 6 гривен прибыли. Суммарно супруги Насировы задекларировали около 16,6 миллиона гривен различных накоплений.
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