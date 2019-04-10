Насиров решил судиться с Кабмином

Бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров подал иск на правительство из-за объявления конкурсов на должности руководителей Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы.

Об этом сообщает 10 апреля пресс-служба Окружного админсуда Киева.

По данным суда, Насиров в своих исковых требованиях просит суд признать противоправными и недействительными распоряжения Кабинета министров "Об объявлении конкурса на занятие вакантной должности председателя Государственной таможенной службы Украины" и "Об объявлении конкурса на занятие вакантной должности председателя Государственной налоговой службы Украины".

Отмечается, что в настоящее время суд решает вопрос об открытии производства по этому административному делу.

Напомним: