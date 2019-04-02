Насиров называет себя главой ДФС и с прибылью в 6 гривен стабильно декларирует миллионы

Экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров, обвиняемый в злоупотреблении властью и подделке документов, подал электронную декларацию как глава ведомства.

Отчетность за 2018 год была обнародована в Едином госреестре на 1 апреля.

В конце 2018 года суд приказал восстановить Насирова в должности, однако Кабмин до сих пор не принял соответствующего решения.

Декларация экс-чиновника почти полностью совпадает с той, которую он подавал за 2017 год. Хотя в начале 2018 года, после увольнения, Насиров подал еще одну декларацию, где его денежные активы уменьшились на 20 тысяч долларов и 250 тысяч гривен.

Однако отчитываясь за прошлый год, бывший фискал снова указал эти деньги, не объяснив, откуда они взялись.

Насиров также добавил 297 730 долларов на банковском счете в Великобритании, которые недавно нашли прокуроры. Чиновник не декларировал их в течение трех лет.

Как и раньше, экс-глава ДФС утверждает, что получил за год единственную прибыль – 6 гривен процентов в "Укргазбанка".

В то же время, жена указала разнообразный доход суммарно на 9 147 062 гривен.

В общем супруги задекларировали около 16,6 миллиона гривен различных накоплений.

Насиров с женой продолжают владеть или арендовать 22 земельных участка, 5 квартир, 3 дома. Хотя самому экс-чиновнику принадлежат лишь 3 участка.

Также в собственности супругов – многочисленные часы, ювелирные изделия, произведения искусства, антиквариат, коллекционные монеты, вино, сумки, комплекты домашнего серебра и хрусталя.

Автопарк семьи состоит из Toyota Camry, Lexus LS 600, Range Rover, Toyota Land Cruiser Prado 150 и мотоцикла Harley Davidson.

Напомним: