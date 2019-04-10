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СБУ разыскивает журналиста "Антифашиста"

Среда, 10 апреля 2019, 12:26

Служба безопасности Украины разыскивает автора ресурса "Антифашист" Владимира Скачко, которого подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Об этом свидетельствуют данные Министерства внутренних дел.

Информация о Скачко находится в разделе "Лиц, скрывающихся от органов власти". Его объявили в розыск еще 11 марта 2019 года.

Отмечается, что есть соответствующее решение суда о "разрешение на задержание с целью повода".

Скачка подозревают в совершении преступления по ч. 2 ст. 110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

 

Напомним:

  • 6 марта автору ресурса "Антифашист" Владимиру Скачко объявили подозрение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
  • 5 марта представители прокуратуры АРК и работники Службы безопасности Украины провели обыск по адресу мужчины.
  • В Скачко изъяли ряд материалов антиукраинской направленности, которые с 2014 года распространялись в украинских и российских СМИ, в том числе и те, которые содержат призывы к совершению действий, направленных на изменение границ территории Украины.
  • Скачко заявил изданию "Страна", что ему вручили подозрение и повестку на допрос на 11:00 10 марта.
  • Он рассказал, что в 2014 году сотрудничал с ресурсами "РИА Новости" и "Украина.ру". По его словам, его обвиняют в действиях в сговоре с руководителем "РИА Новости-Украина" Кириллом Вышинским.
  • Вышинского задержали в мае 2018 года по статье о государственной измене.

Украинская правда
Темы: СБУрозыскпропагандаРосcия
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