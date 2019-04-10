СБУ разыскивает журналиста "Антифашиста"

Служба безопасности Украины разыскивает автора ресурса "Антифашист" Владимира Скачко, которого подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Об этом свидетельствуют данные Министерства внутренних дел.

Информация о Скачко находится в разделе "Лиц, скрывающихся от органов власти". Его объявили в розыск еще 11 марта 2019 года.

Отмечается, что есть соответствующее решение суда о "разрешение на задержание с целью повода".

Скачка подозревают в совершении преступления по ч. 2 ст. 110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Напомним: