Луганщине возвращают украинское телевидение и радио

В Луганской области начали восстанавливать украинское вещание.

Об этом в. о. председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Филь сообщил в Facebook.

"Вопрос восстановления украинского вещания решено... Теле- и радиосигнал в аналоговом формате уже доступен зрителям и слушателям всей Луганщины, в том числе и оккупированной части", – сообщил он.

Гендиректор филиала Национальной общественной телерадиокомпании "UA Донбасс" Андрей Шаповалов уточнил: "Начали включать, Лисичанск, Беловодск уже, остальные в процессе".

Госсекретарь Министерства информационной политики Артем Биденко во время слушаний в парламентском комитете по свободе слова 10 апреля сообщил, что подключить передатчики позволило возобновление запрета обесточивать стратегические объекты, отмечает "Радио Свобода".

"В 2015 году был введен запрет отключения стратегически уязвимых объектов. В феврале этот запрет был отменен, и когда возник долг – начали отключать. Две недели назад мы снова это постановление провели. Со вчерашнего дня (9 апреля – ред.) снова запрещено отключать. Отключений больше не будет", – сказал он.

Напомним: