Луганщине возвращают украинское телевидение и радио

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Среда, 10 апреля 2019, 17:41

В Луганской области начали восстанавливать украинское вещание.

Об этом в. о. председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Филь сообщил в Facebook.

"Вопрос восстановления украинского вещания решено... Теле- и радиосигнал в аналоговом формате уже доступен зрителям и слушателям всей Луганщины, в том числе и оккупированной части", – сообщил он.

Гендиректор филиала Национальной общественной телерадиокомпании "UA Донбасс" Андрей Шаповалов уточнил: "Начали включать, Лисичанск, Беловодск уже, остальные в процессе".

Госсекретарь Министерства информационной политики Артем Биденко во время слушаний в парламентском комитете по свободе слова 10 апреля сообщил, что подключить передатчики позволило возобновление запрета обесточивать стратегические объекты, отмечает "Радио Свобода".

"В 2015 году был введен запрет отключения стратегически уязвимых объектов. В феврале этот запрет был отменен, и когда возник долг – начали отключать. Две недели назад мы снова это постановление провели. Со вчерашнего дня (9 апреля – ред.) снова запрещено отключать. Отключений больше не будет", – сказал он.

Напомним:

  • 4 апреля трансляция радиоканалов и телеканалов (в аналоговом формате) на большую часть Луганской области прекратилась. С тех пор в некоторых местностях на волнах украинских вещателей появились СМИ пророссийских боевиков.
  • Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения сообщил, что объекты отключены из-за долгов за потребленную электроэнергию перед поставщиком.
  • Долг образовался, среди прочего, из-за задолженности в размере 99,2 миллиона гривен со стороны Национальной общественной телерадиокомпании Украины.
  • 8 апреля и.о. главы правления НОТУ Зураб Аласания заявил, что у "Суспільного" нет долга перед РРТ, так как услугу не заказывали и на нее не предусматривали деньги в бюджете.

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Темы: Луганская область Донбасс телевидение долг


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