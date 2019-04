Саммит ЕС согласовал продление срока Brexit

27 государств-членов ЕС достигли согласия по переносу срока Brexit.

Об этом сообщил Председатель Европейского совета Дональд Туск.

"Европейский союз 27 государств-членов согласовал продление статьи 50. Теперь я буду встречаться с премьер-министром Терезой Мэй по вопросу согласия правительства Великобритании", - написал Туск в twitter.

EU27 has agreed an extension of Art. 50. I will now meet PM @theresa_may for the UK government's agreement. #Brexit

Позже он добавил, что ЕС утвердил "гибкий" вариант продления срока Brexit до 31 октября.

EU27/UK have agreed a flexible extension until 31 October. This means additional six months for the UK to find the best possible solution.