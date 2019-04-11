Саммит ЕС согласовал продление срока Brexit
Четверг, 11 апреля 2019, 03:13
27 государств-членов ЕС достигли согласия по переносу срока Brexit.
Об этом сообщил Председатель Европейского совета Дональд Туск.
"Европейский союз 27 государств-членов согласовал продление статьи 50. Теперь я буду встречаться с премьер-министром Терезой Мэй по вопросу согласия правительства Великобритании", - написал Туск в twitter.
EU27 has agreed an extension of Art. 50. I will now meet PM @theresa_may for the UK government's agreement. #Brexit— Donald Tusk (@eucopresident) 10 квітня 2019 р.
Позже он добавил, что ЕС утвердил "гибкий" вариант продления срока Brexit до 31 октября.
EU27/UK have agreed a flexible extension until 31 October. This means additional six months for the UK to find the best possible solution.— Donald Tusk (@eucopresident) 10 квітня 2019 р.
Напомним:
- Великобритания должна была выйти из ЕС 31 марта. Однако британский парламент не одобрил необходимое для упорядоченного выхода соглашение, и Евросоюз согласился отложить Brexit, чтобы избежать "жесткого сценария".
- Новая дата Brexit была запланирована на 12 апреля. Однако европейские лидеры опасаются, что выход Британии без соглашения с ЕС вызовет волнения на финансовых рынках, нанесет вред европейской экономике на 16 триллионов долларов и подорвет торговлю.