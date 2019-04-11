Саммит ЕС согласовал продление срока Brexit

152 просмотра
Четверг, 11 апреля 2019, 03:13

27 государств-членов ЕС достигли согласия по переносу срока Brexit.

Об этом сообщил Председатель Европейского совета Дональд Туск.

"Европейский союз 27 государств-членов согласовал продление статьи 50. Теперь я буду встречаться с премьер-министром Терезой Мэй по вопросу согласия правительства Великобритании", - написал Туск в twitter.

Позже он добавил, что ЕС утвердил "гибкий" вариант продления срока Brexit до 31 октября.

Напомним:

  • Великобритания должна была выйти из ЕС 31 марта. Однако британский парламент не одобрил необходимое для упорядоченного выхода соглашение, и Евросоюз согласился отложить Brexit, чтобы избежать "жесткого сценария".
  • Новая дата Brexit была запланирована на 12 апреля. Однако европейские лидеры опасаются, что выход Британии без соглашения с ЕС вызовет волнения на финансовых рынках, нанесет вред европейской экономике на 16 триллионов долларов и подорвет торговлю.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Brexit Великобритания


powered by lun.ua
Материалы по теме
Туск официально предложил ЕС гибкий вариант продления Brexit 9 апреля 2019, 21:34
Парламент Британии поддержал отсрочку Brexit до 30 июня 9 апреля 2019, 20:01
Барнье: ЕС готов отложить Brexit, на сколько – зависит от аргументов Лондона 9 апреля 2019, 19:41
Все новости
Главные новости
ПАСЕ приняла решение о России, убрав из него опасные нормы
И кровью, и мочой. Как Зеленский и Порошенко в обход Супрун анализы сдавали
Под офис Зеленского приехал якобы Автомайдан: хочет анализов
Порошенко сдал мочу американцам и заявил: Этот вопрос нацбезопасности
Все новости
Опыт

Как приучить детей к чтению?

Культура

Как арендовать поезд и сделать из него искусство

Фото

Йога с животными? Это двойное удовольствие!

Поиск по сайту
Архив
Весь архів