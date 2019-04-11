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Саммит ЕС согласовал продление срока Brexit

Четверг, 11 апреля 2019, 03:13

27 государств-членов ЕС достигли согласия по переносу срока Brexit.

Об этом сообщил Председатель Европейского совета Дональд Туск.

"Европейский союз 27 государств-членов согласовал продление статьи 50. Теперь я буду встречаться с премьер-министром Терезой Мэй по вопросу согласия правительства Великобритании", - написал Туск в twitter.

Позже он добавил, что ЕС утвердил "гибкий" вариант продления срока Brexit до 31 октября.

Напомним:

  • Великобритания должна была выйти из ЕС 31 марта. Однако британский парламент не одобрил необходимое для упорядоченного выхода соглашение, и Евросоюз согласился отложить Brexit, чтобы избежать "жесткого сценария".
  • Новая дата Brexit была запланирована на 12 апреля. Однако европейские лидеры опасаются, что выход Британии без соглашения с ЕС вызовет волнения на финансовых рынках, нанесет вред европейской экономике на 16 триллионов долларов и подорвет торговлю.

"Украинская правда" в Threads

Темы: BrexitВеликобритания
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