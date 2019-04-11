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Порошенко заявил, что не знал о причастности Кононенко к коррупционной аферы в энергетике

Четверг, 11 апреля 2019, 02:09
Порошенко заявил, что не знал о причастности Кононенко к коррупционной аферы в энергетике

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не знал о причастности своего ближайшего соратника и заместителя председателя фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Игоря Кононенко к коррупционным схемам в энергетике.

Об этом Порошенко рассказал в интервью "Радио НВ", пишет Радио Свобода.

Ранее журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый") обнародовали записи телефонных разговоров с участием Кононенко, на которых обсуждается схема по выводу сотен миллионов гривен из государственных облэнерго - по просьбе журналистов они были верифицированы американскими специалистами, сотрудничающих с правительством США.

На вопрос журналиста "Радио НВ" о расследовании "Схем" Петр Порошенко только заверил, что сам он не знал ни о каких аферах и не был к ним причастен.

"Ни к каким коррупционным схемам президент Порошенко не был причастен ... Мне не было известно ни о каких коррупционных схемах", - заявил он.

В то же время ответственность за длительное расследование он перевел на правоохранителей.

"Если мы говорим о деле, которое сейчас презентуется по энергетическому сектору - дело 15-го года. Четыре года - что вы искали?", - говорит он.

При этом Порошенко отметил, что не имеет никакого влияния на правоохранителей и что ни сам он, ни кто-либо другой от его имени не обращался в органы, "чтобы обеспечить специальный режим расследования".

Кроме того, он отметил, что считает это "умышленной и сознательной утечкой" накануне выборов.

Он подчеркнул, что независимо от имен или близости к президенту, виновные должны понести ответственность - но в случае, если это будет доказано в суде.

"Когда суд примет решение - независимо от того, какую должность занимает или как близко к руководителю государства он не находился бы, этот человек должен обязательно оказаться в тюрьме, - заявил глава государства журналистам. - А если нет - быстро, не надо три года тянуть - нет доказательств, проинформируйте общество и извинитесь".

Напомним:

  • 28 марта журналисты программы "Схемы" опубликовали записи телефонных разговоров бизнесмена Дмитрия Крючкова, братьев Суркисов и ближайшего соратника президента Петра Порошенко Игоря Кононенко, которые свидетельствуют о причастности последнего к аферам в энергетике.
  • Подозреваемый в хищении средств экс-депутат и бизнесмен Дмитрий Крючков утверждает, что ближайшее окружение президента Петра Порошенко курировало аферы в энергетическом комплексе и получало от этого значительную часть прибыли.
  • Ранее британская телерадиовещательная корпорация BBC извинилась и согласилась выплатить возмещение президенту Украины Петру Порошенко за материал о том, что сторона Порошенко платила за его встречу с президентом США Дональдом Трампом.
  • 8 февраля издание PressGazette сообщило, что суд в Лондоне в ходе предварительного слушания дела признал однобоким материал ВВС, в котором говорилось о том, что посредники украинского президента Петра Порошенко заплатили минимум 400 тысяч долларов за первую встречу с американским коллегой Дональдом Трампом.
  • Президент Петр Порошенко подал иск против ВВС за клевету из-за этого материала и выиграл суд.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПорошенкоКононенко
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