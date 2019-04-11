Супрун говорит, что с ней судится еще один "радикал"

Депутат от Радикальной партии Олега Ляшко Алексей Ленский подал иск против исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Супрун.

"Опять с просьбой запретить мне исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. Опять производство открыто по правилам упрощенного искового производства без уведомления участников дела", – написала и.о. министра.

По ее словам, иск подали в Окружной административный суд Киева, который уже рассматривает подобное дело против Супрун.

"Официальное объяснение оснований просто переписано из предыдущих исков своих коллег несвободных радикалов. Своего рода "copy paste", но, видимо, на этот раз со своего компьютера", – отметила чиновница.

Она считает, что настоящая причина иска против нее – "нарушение схем и коррупционных потоков, увольнение одиозных медицинских феодалов и прямая конфронтация с ними".

"Это исковое заявление – не что иное, как очередная атака против трансформации системы здравоохранения. В момент, когда внимание всего общества приковано к выборам и их результатам – силы адептов советского союза, русского мира и фармацевтической мафии планируют устранить нашу команду из Министерства здравоохранения Украины", – говорит Супрун.

Она также добавила, что адвокатами в новом иске против нее выступают представители фирмы GoLaw law firm, которая "обслуживает уволенных из-за коррупции ректоров медицинских университетов, Екатерину Амосову и Валерия Запорожана".

Согласно данным судебного реестра, 25 марта Окружной админсуд 25 марта действительно открыл производство по иску Ленского Алексея Алексеевича к Ульяне Супрун.

Он просит признать, что Супрун не имеет полномочий министра, что ее выполнение этих полномочий с августа 2016 было противоправным. Также Ленский требует обязать Супрун воздержаться от исполнения обязанностей министра.

Суд дал и.о. министра 15 дней, чтобы предоставить свою позицию.

Читайте также: Судьи Насирова и Розенблатта, или Кто судит Ульяну Супрун