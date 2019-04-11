Супрун каже, що з нею судиться ще один “радикал”

Депутат від Радикальної партії Олега Ляшка Олексій Ленський подав позов проти виконувачки обов’язків міністра охорони здоров’я Уляни Супрун.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Супрун.

"Знову з проханням заборонити мені виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я України. Знову провадження відкрито за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи", – написала в.о. міністра.

За її словами, позов подали до Окружного адміністративного суду Києва, який вже розглядає подібну справу проти Супрун.

"Офіційне пояснення підстав просто переписане з попередніх позовів своїх колег невільних радикалів. Свого роду "copy paste", але, мабуть, цього разу зі свого комп’ютера", – зазначила чиновниця.

Вона вважає, що справжня причина позову проти неї – "порушення схем та корупційних потоків, звільнення одіозних медичних феодалів і пряма конфронтація з ними".

"Ця позовна заява — ні що інше, як чергова атака проти трансформації системи охорони здоров’я. У час, коли увага всього суспільства прикута до виборів і їхніх результатів — сили адептів совєцького союзу, рускава міра і фармацевтичної мафії планують усунути нашу команду з Міністерства охорони здоров’я України", – каже Супрун.

Вона також додала, що адвокатами у новому позові проти неї виступають представники фірми GoLaw law firm, яка "обслуговує звільнених через корупцію ректорів медичних університетів, Катерину Амосову і Валерія Запорожана".

Згідно з даними судового реєстру, 25 березня Окружний адмінсуд 25 березня дійсно відкрив провадження за позовом Ленського Олексія Олексійовича до Уляни Супрун.

Він просить визнати, що Супрун не має повноважень міністра, що її виконання цих повноважень з серпня 2016 року було протиправним. Також Ленський вимагає зобов’язати Супрун утриматись від виконання обов’язків міністра.

Суд дав в.о. міністра 15 днів, щоб надати свою позицію.

Читайте також: Судді Насірова і Розенблата, або Хто судить Уляну Супрун

Нагадаємо: