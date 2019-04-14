Демонстранты штурмовали парламент Албании, есть раненые

В Албании участники антиправительственной акции протеста требовали отставки премьер-министра страны и предприняли попытку штурма парламента, в результате столкновений с полицией ранения получили по меньшей мере 15 человек.

Как сообщает DW, в столице Албании - Тиране - группа протестующих пыталась прорваться через полицейский кордон к зданию парламента.

Демонстранты бросали в правоохранителей камни и дымовые шашки и подожгли припаркованный у здания автомобиль. В ответ полиция применила слезоточивый газ и дубинки.

Как сообщает AFP со ссылкой на оппозиционную Демократическую партию, в результате столкновений ранения получили 15 демонстрантов.

По данным министерства внутренних дел Албании, были ранены не менее 5 полицейских, травмы также получили журналисты, передают местные СМИ.