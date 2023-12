Демонстранты штурмовали парламент Албании, есть раненые

В Албании участники антиправительственной акции протеста требовали отставки премьер-министра страны и предприняли попытку штурма парламента, в результате столкновений с полицией ранения получили по меньшей мере 15 человек.

Как сообщает DW, в столице Албании - Тиране - группа протестующих пыталась прорваться через полицейский кордон к зданию парламента.

Демонстранты бросали в правоохранителей камни и дымовые шашки и подожгли припаркованный у здания автомобиль. В ответ полиция применила слезоточивый газ и дубинки.

Opposition supporters in #Tirana #Albania burned a car parked near the Parliament during today's protest. pic.twitter.com/JxyWc0JtL2

Freelance photographer hit over head with metal police baton, shortly after journalist is rendered unconscious by tear gas. Some of the injuries from #Tirana this evening. #mediafreedom #pressfreedom #FreedomOfThePress #freedomofexpression @CPJ_Eurasia #news #protests #Albania pic.twitter.com/KF1Z2pUjoJ