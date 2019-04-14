Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Демонстранты штурмовали парламент Албании, есть раненые

Воскресенье, 14 апреля 2019, 08:55

В Албании участники антиправительственной акции протеста требовали отставки премьер-министра страны и предприняли попытку штурма парламента, в результате столкновений с полицией ранения получили по меньшей мере 15 человек.

Как сообщает DW, в столице Албании - Тиране - группа протестующих пыталась прорваться через полицейский кордон к зданию парламента.

Демонстранты бросали в правоохранителей камни и дымовые шашки и подожгли припаркованный у здания автомобиль. В ответ полиция применила слезоточивый газ и дубинки.

Как сообщает AFP со ссылкой на оппозиционную Демократическую партию, в результате столкновений ранения получили 15 демонстрантов.

По данным министерства внутренних дел Албании, были ранены не менее 5 полицейских, травмы также получили журналисты, передают местные СМИ.

Темы: митингиАлбания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Все новости...
митинги
Перевозчиков предупредили о блокировании одного из крупнейших пунктов пропуска на границе с Польшей
Во Франции за неделю беспорядков задержали около 3,5 тыс. человек, сожгли почти 6 тыс. авто
Во Франции второй раз ночь прошла относительно спокойно, но снова есть задержанные
Последние новости
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
20:55
Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34
Все новости...
Реклама: