Демонстранти штурмували парламент Албанії, є поранені

В Албанії учасники антиурядової акції протесту вимагали відставки прем'єр-міністра країни та здійснили спробу штурму парламенту, внаслідок сутичок з поліцією поранень зазнали щонайменше 15 осіб.

Як повідомляє DW, у столиці Албанії - Тирані - група протестувальників намагалась прорватися через поліцейський кордон до будівлі парламенту.

Демонстранти кидали у правоохоронців каміння і димові шашки та підпалили припаркований біля будівлі автомобіль. У відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ та кийки.

Opposition supporters in #Tirana #Albania burned a car parked near the Parliament during today's protest. pic.twitter.com/JxyWc0JtL2

Freelance photographer hit over head with metal police baton, shortly after journalist is rendered unconscious by tear gas. Some of the injuries from #Tirana this evening. #mediafreedom #pressfreedom #FreedomOfThePress #freedomofexpression @CPJ_Eurasia #news #protests #Albania pic.twitter.com/KF1Z2pUjoJ