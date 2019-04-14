Демонстранти штурмували парламент Албанії, є поранені

4493 перегляди
Неділя, 14 квітня 2019, 08:55

В Албанії учасники антиурядової акції протесту вимагали відставки прем'єр-міністра країни та здійснили спробу штурму парламенту, внаслідок сутичок з поліцією поранень зазнали щонайменше 15 осіб. 

Як повідомляє DW, у столиці Албанії - Тирані - група протестувальників намагалась прорватися через поліцейський кордон до будівлі парламенту.

Демонстранти кидали у правоохоронців каміння і димові шашки та підпалили припаркований біля будівлі автомобіль. У відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ та кийки.

Як повідомляє AFP з посиланням на опозиційну Демократичну  партію, внаслідок сутичок поранень зазнали 15 демонстрантів.

За даними міністерства внутрішніх справ Албанії, також були поранені щонайменше 5 поліцейських, травми також отримали журналісти, передають місцеві ЗМІ. 

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: мітинги Албанія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Під офісом Зеленського зібрався натовп 9 квітня 2019, 16:38
У Польщі не працюють тисячі шкіл: в країні розпочався безстроковий страйк учителів 8 квітня 2019, 10:58
Під ЦВК побільшало молодиків, які гуртуються біля наметів "приймальня нардепа" 31 березня 2019, 17:45
Усі новини
Головні новини
15 РДА Київщини публікують агітацію за Порошенка – "ОПОРА"
Гройсман: До парламентських виборів готовий
У Зеленського наполягають на дебатах на стадіоні 19 квітня
Порошенко кличе Зеленського на ICTV
Усі новини
Життя

25 звичайних моментів, за які хочеться прошепотіти світу "дякую"

тест

Що ви знаєте про секс та свої ерогенні зони

дослідження

"Утекти" від старіння можна на велосипеді