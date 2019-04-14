Демонстранти штурмували парламент Албанії, є поранені
В Албанії учасники антиурядової акції протесту вимагали відставки прем'єр-міністра країни та здійснили спробу штурму парламенту, внаслідок сутичок з поліцією поранень зазнали щонайменше 15 осіб.
Як повідомляє DW, у столиці Албанії - Тирані - група протестувальників намагалась прорватися через поліцейський кордон до будівлі парламенту.
Демонстранти кидали у правоохоронців каміння і димові шашки та підпалили припаркований біля будівлі автомобіль. У відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ та кийки.
Opposition supporters in #Tirana #Albania burned a car parked near the Parliament during today's protest. pic.twitter.com/JxyWc0JtL2— Antonio Çakshiri (@antoniocakshiri) 13 квітня 2019 р.
Freelance photographer hit over head with metal police baton, shortly after journalist is rendered unconscious by tear gas. Some of the injuries from #Tirana this evening. #mediafreedom #pressfreedom #FreedomOfThePress #freedomofexpression @CPJ_Eurasia #news #protests #Albania pic.twitter.com/KF1Z2pUjoJ— Alice Taylor (@The_Balkanista) 13 квітня 2019 р.
Як повідомляє AFP з посиланням на опозиційну Демократичну партію, внаслідок сутичок поранень зазнали 15 демонстрантів.
За даними міністерства внутрішніх справ Албанії, також були поранені щонайменше 5 поліцейських, травми також отримали журналісти, передають місцеві ЗМІ.