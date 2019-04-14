Демонстранти штурмували парламент Албанії, є поранені

В Албанії учасники антиурядової акції протесту вимагали відставки прем'єр-міністра країни та здійснили спробу штурму парламенту, внаслідок сутичок з поліцією поранень зазнали щонайменше 15 осіб.

Як повідомляє DW, у столиці Албанії - Тирані - група протестувальників намагалась прорватися через поліцейський кордон до будівлі парламенту.

Демонстранти кидали у правоохоронців каміння і димові шашки та підпалили припаркований біля будівлі автомобіль. У відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ та кийки.

Як повідомляє AFP з посиланням на опозиційну Демократичну партію, внаслідок сутичок поранень зазнали 15 демонстрантів.

За даними міністерства внутрішніх справ Албанії, також були поранені щонайменше 5 поліцейських, травми також отримали журналісти, передають місцеві ЗМІ.