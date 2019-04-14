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По Украине появились провокационные борды с Порошенко

Воскресенье, 14 апреля 2019, 20:14
По Украине появились провокационные борды с Порошенко
Фото с Facebook Сергея Костежа

В разных городах Украины в воскресенье появились борды в стилистике президента Петра Порошенко с надписью "Конец".

Об этом сообщают пользователи Facebook.

Так, сообщается о таких бордах в Киеве, Днепре, Черкассах, Харькове и Одессе.

Напомним:

  • После объявления результатов первого тура президентских выборов штаб Порошенко начал распространять агитацию, на которой действующий глава государства противопоставляет себя во втором туре выборов президенту России Владимиру Путину.
  • Советник президента Юрий Бирюков заявил, что появление портрета Путина на предвыборных бордах Петра Порошенко является месседжем к тем, кто в первом туре проголосовал за других кандидатов.
  • В избирательном штабе действующего президента Петра Порошенко говорят, что не спрашивали согласия на использование изображения у президента России Владимира Путина, поскольку он - вне закона.
  • Позже штаб Порошенко показал другие борды – с Галкиным и Зеленским.
  • 14 апреля Порошенко прокомментировал борды с Путиным: "Эти борды свидетельствуют лишь об одном - мы не дадим Путину шансов на его успех. Всё, не больше и не меньше".

Украинская правда

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Темы: Порошенковыборы президента 2019
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