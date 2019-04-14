По Украине появились провокационные борды с Порошенко
Воскресенье, 14 апреля 2019, 20:14
В разных городах Украины в воскресенье появились борды в стилистике президента Петра Порошенко с надписью "Конец".
Об этом сообщают пользователи Facebook.
Так, сообщается о таких бордах в Киеве, Днепре, Черкассах, Харькове и Одессе.
Напомним:
- После объявления результатов первого тура президентских выборов штаб Порошенко начал распространять агитацию, на которой действующий глава государства противопоставляет себя во втором туре выборов президенту России Владимиру Путину.
- Советник президента Юрий Бирюков заявил, что появление портрета Путина на предвыборных бордах Петра Порошенко является месседжем к тем, кто в первом туре проголосовал за других кандидатов.
- В избирательном штабе действующего президента Петра Порошенко говорят, что не спрашивали согласия на использование изображения у президента России Владимира Путина, поскольку он - вне закона.
- Позже штаб Порошенко показал другие борды – с Галкиным и Зеленским.
- 14 апреля Порошенко прокомментировал борды с Путиным: "Эти борды свидетельствуют лишь об одном - мы не дадим Путину шансов на его успех. Всё, не больше и не меньше".
Украинская правда