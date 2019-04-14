По Украине появились провокационные борды с Порошенко

В разных городах Украины в воскресенье появились борды в стилистике президента Петра Порошенко с надписью "Конец".

Об этом сообщают пользователи Facebook.

Так, сообщается о таких бордах в Киеве, Днепре, Черкассах, Харькове и Одессе.

Напомним: