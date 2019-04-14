По Украине появились провокационные борды с Порошенко

19254 просмотра 19254 просмотра
Воскресенье, 14 апреля 2019, 20:14
Фото с Facebook Сергея Костежа

В разных городах Украины в воскресенье появились борды в стилистике президента Петра Порошенко с надписью "Конец".

Об этом сообщают пользователи Facebook.

Так, сообщается о таких бордах в Киеве, Днепре, Черкассах, Харькове и Одессе.

Напомним:

  • После объявления результатов первого тура президентских выборов штаб Порошенко начал распространять агитацию, на которой действующий глава государства противопоставляет себя во втором туре выборов президенту России Владимиру Путину.
  • Советник президента Юрий Бирюков заявил, что появление портрета Путина на предвыборных бордах Петра Порошенко является месседжем к тем, кто в первом туре проголосовал за других кандидатов.
  • В избирательном штабе действующего президента Петра Порошенко говорят, что не спрашивали согласия на использование изображения у президента России Владимира Путина, поскольку он - вне закона.
  • Позже штаб Порошенко показал другие борды – с Галкиным и Зеленским.
  • 14 апреля Порошенко прокомментировал борды с Путиным: "Эти борды свидетельствуют лишь об одном - мы не дадим Путину шансов на его успех. Всё, не больше и не меньше".

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Порошенко выборы президента 2019


powered by lun.ua
Материалы по теме
Порошенко обещает прорыв по освобождению пленных и мира на Донбассе 14 апреля 2019, 19:33
Встречи с Медведчуком прекращены - Порошенко 14 апреля 2019, 17:44
Порошенко: Сорвать или заблокировать выборы никому не удастся 14 апреля 2019, 16:57
Все новости
Главные новости
Гройсман: К парламентским выборам готов
У Зеленского настаивают на дебатах на стадионе 19 апреля
Порошенко зовет Зеленского на ICTV
Киев продолжают "минировать": полиция проверяет пять сообщений
Все новости
Культура

Как украинцы встречали весну и праздновали Пасху

Фото

Пушистики в цветах: украшения бывают не только для людей

гастро-новости

7 безалкогольных напитков, которые не стыдно выпить взрослому человеку

Поиск по сайту
Архив
Весь архів