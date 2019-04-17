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Дебаты 2019: Аваков позвал штабы Порошенко и Зеленского расставлять точки над "і"

Среда, 17 апреля 2019, 16:33
Дебаты 2019: Аваков позвал штабы Порошенко и Зеленского расставлять точки над і
МВД

Представителей штабов кандидатов в президенты ждут в Министерстве внутренних дел для наработки окончательной схемы проведения дебатов на НСК "Олимпийский".

Об этом рассказал журналистам 17 апреля глава МВД Арсен Аваков.

"Понимая, что есть разночтения в каждом из штабов, как проводить эти дебати, мы пригласили представителей штабов на 17 часов (в министерство –ред.) – прийти к окончательному решению, поставив во главе угла прежде всего безопасность этого ивента, и потом его содержательный компонент. Мы уверены, что сможем прийти к адекватной схеме", – сказал Аваков.

 

Глава  МВД призвал тех, кто собирается прийти на стадион поддержать кандидатов, с пониманием отнестись к мерам безопасности.

"Мы ожидаем до 60 тысяч граждан Украины, которые придут послушать и поддержать своих кандидатов. Эта ситуация достаточно напряженная и требует большого внимания к безопасности", – сказал Аваков.

При этом глава МВД дал понять, что правоохранители планируют задействовать поле стадиона, где во время концертов размещается фан-зона.

"Фан-зона будет использована в полном объеме. Мы подумаем о том, как безопасно разместить людей, в том числе с рамками, досмотром. Мы такое много раз проводили", – заверил Аваков.

На уточняющий вопрос, каким образом планируется развести сторонников двоих кандидатов, Аваков ответил:

"Мы предлагаем разделение… фан-секторов на несколько зон, чтобы максимально избегать конфронтационной риторики".

По словам министра, на стадионе и вне его планируется задействовать до 10 тысяч правоохранителей.

 
Пресс-служба МВД сообщает, что Аваков в среду проинспектировал стадион "Олимпийский" и провел там совещание с силовиками

Напомним:

  • Перед вторым туром выборов президента 19 апреля между кандидатами запланированы дебаты. По закону, они должны состояться в студии общественного в 20.00.
  • Владимир Зеленский настаивает на дебатах на НСК "Олимпийский" в 19 часов.
  • Петр Порошенко заявляет, что готов участвовать во всех раундах дебатов.
  • 16 апреля кандидаты заключили соглашение с НСК "Олимпийский" по аренде стадиона 19 апреля - и Зеленский уже объявил о начале распространения билетов на дебаты на стадионе.
  • Переговоры относительно формата, регламента и времени продолжаются.
  • В штабе Порошенко подчеркивают необходимость развести сторонников двух кандидатов по разным секторам в целях безопасности, чтобы в фанзоне не было смешанной толпы.

Валентина Романенко, УП

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