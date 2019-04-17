Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Дебати 2019: Аваков покликав штаби Порошенка й Зеленського розставляти крапки над "і"

Середа, 17 квітня 2019, 16:33
Дебати 2019: Аваков покликав штаби Порошенка й Зеленського розставляти крапки над і
МВС

Представників штабів кандидатів у президенти чекають у Міністерстві внутрішніх справ для напрацювання остаточної схеми проведення дебатів на НСК "Олімпійський".

Про це розповів журналістам 17 квітня глава МВС Арсен Аваков.

"Розуміючи, що є розбіжності в кожному зі штабів, як проводити ці дебати, ми запросили представників штабів на 17 годину (в міністерство -ред.) - прийти до остаточного рішення, поставивши на перше місце передусім безпеку цього івенту, а потім його змістовний компонент. Ми впевнені, що зможемо прийти до адекватної схеми", - сказав Аваков.

 
мвс

Глава МВС закликав тих, хто збирається прийти на стадіон підтримати кандидатів, із розумінням поставитися до заходів безпеки.

"Ми очікуємо до 60 тисяч громадян України, які прийдуть послухати і підтримати своїх кандидатів. Ця ситуація досить напружена і вимагає великої уваги до безпеки", - сказав Аваков.

При цьому глава МВС дав зрозуміти, що правоохоронці планують задіяти поле стадіону, де під час концертів розміщується фан-зона.

"Фан-зона буде використана в повному обсязі. Ми подумаємо про те, як безпечно розмістити людей, в тому числі з рамками, доглядом. Ми таке багато разів проводили", - запевнив Аваков.

На уточнююче запитання, яким чином планується розвести прихильників двох кандидатів, Аваков відповів:

"Ми пропонуємо поділ... фан-секторів на кілька зон, щоб максимально уникати конфронтаційної риторики".

За словами міністра, на стадіоні і поза ним планується задіяти до 10 тисяч правоохоронців.

 
Прес-служба МВС повідомляє, що Аваков у середу проінспектував стадіон "Олімпійський" та провів там нараду з силовиками

Нагадаємо:

  • Перед другим туром виборів президента 19 квітня між кандидатами заплановані дебати. За законом, вони мають відбутися в студії суспільного телебачення о 20.00.
  • Володимир Зеленський наполягає на дебатах на НСК "Олімпійський" о 19 годині.
  • Петро Порошенко наголошує, що готовий брати участь у всіх раундах дебатів.
  • 16 квітня кандидати уклали угоду з НСК "Олімпійський" щодо оренди стадіону 19 квітня – і Зеленський вже оголосив про початок поширення квитків на дебати на стадіоні.
  • Переговори щодо формату, регламенту та часу тривають.
  • У штабі Порошенка наголошують на необхідності розвести прибічників двох кандидатів по різних секторах в цілях безпеки, щоб у фанзоні не було змішаного натовпу.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Останні новини
09:06
Соломія Бобровська: Суспільство просто волає, що хоче бачити Зеленського і Залужного спільно і разом
09:00
ЄС передав пакет нелетального обладнання для армії Молдови
08:33
Генштаб: Росіяни вдарили по Києву 10 балістичними ракетами, на фронті намагаються оточити Авдіївку
08:33
фото Двоє поранених, зруйновані підприємство і ангар, пошкоджені 11 авто − наслідки удару по Одещині
08:18
КПП у Дорогуську повністю розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби
08:06
Втрати Росії у війні сягнули 341 500 солдатів
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
Усі новини...
Реклама: