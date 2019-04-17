Дебати 2019: Аваков покликав штаби Порошенка й Зеленського розставляти крапки над "і"

Представників штабів кандидатів у президенти чекають у Міністерстві внутрішніх справ для напрацювання остаточної схеми проведення дебатів на НСК "Олімпійський".

Про це розповів журналістам 17 квітня глава МВС Арсен Аваков.

"Розуміючи, що є розбіжності в кожному зі штабів, як проводити ці дебати, ми запросили представників штабів на 17 годину (в міністерство -ред.) - прийти до остаточного рішення, поставивши на перше місце передусім безпеку цього івенту, а потім його змістовний компонент. Ми впевнені, що зможемо прийти до адекватної схеми", - сказав Аваков.

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Глава МВС закликав тих, хто збирається прийти на стадіон підтримати кандидатів, із розумінням поставитися до заходів безпеки.

"Ми очікуємо до 60 тисяч громадян України, які прийдуть послухати і підтримати своїх кандидатів. Ця ситуація досить напружена і вимагає великої уваги до безпеки", - сказав Аваков.

При цьому глава МВС дав зрозуміти, що правоохоронці планують задіяти поле стадіону, де під час концертів розміщується фан-зона.

"Фан-зона буде використана в повному обсязі. Ми подумаємо про те, як безпечно розмістити людей, в тому числі з рамками, доглядом. Ми таке багато разів проводили", - запевнив Аваков.

На уточнююче запитання, яким чином планується розвести прихильників двох кандидатів, Аваков відповів:

"Ми пропонуємо поділ... фан-секторів на кілька зон, щоб максимально уникати конфронтаційної риторики".

За словами міністра, на стадіоні і поза ним планується задіяти до 10 тисяч правоохоронців.

Прес-служба МВС повідомляє, що Аваков у середу проінспектував стадіон "Олімпійський" та провів там нараду з силовиками

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