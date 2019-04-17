Дебати 2019: Аваков покликав штаби Порошенка й Зеленського розставляти крапки над "і"
Представників штабів кандидатів у президенти чекають у Міністерстві внутрішніх справ для напрацювання остаточної схеми проведення дебатів на НСК "Олімпійський".
Про це розповів журналістам 17 квітня глава МВС Арсен Аваков.
"Розуміючи, що є розбіжності в кожному зі штабів, як проводити ці дебати, ми запросили представників штабів на 17 годину (в міністерство -ред.) - прийти до остаточного рішення, поставивши на перше місце передусім безпеку цього івенту, а потім його змістовний компонент. Ми впевнені, що зможемо прийти до адекватної схеми", - сказав Аваков.
Глава МВС закликав тих, хто збирається прийти на стадіон підтримати кандидатів, із розумінням поставитися до заходів безпеки.
"Ми очікуємо до 60 тисяч громадян України, які прийдуть послухати і підтримати своїх кандидатів. Ця ситуація досить напружена і вимагає великої уваги до безпеки", - сказав Аваков.
При цьому глава МВС дав зрозуміти, що правоохоронці планують задіяти поле стадіону, де під час концертів розміщується фан-зона.
"Фан-зона буде використана в повному обсязі. Ми подумаємо про те, як безпечно розмістити людей, в тому числі з рамками, доглядом. Ми таке багато разів проводили", - запевнив Аваков.
На уточнююче запитання, яким чином планується розвести прихильників двох кандидатів, Аваков відповів:
"Ми пропонуємо поділ... фан-секторів на кілька зон, щоб максимально уникати конфронтаційної риторики".
За словами міністра, на стадіоні і поза ним планується задіяти до 10 тисяч правоохоронців.
Нагадаємо:
- Перед другим туром виборів президента 19 квітня між кандидатами заплановані дебати. За законом, вони мають відбутися в студії суспільного телебачення о 20.00.
- Володимир Зеленський наполягає на дебатах на НСК "Олімпійський" о 19 годині.
- Петро Порошенко наголошує, що готовий брати участь у всіх раундах дебатів.
- 16 квітня кандидати уклали угоду з НСК "Олімпійський" щодо оренди стадіону 19 квітня – і Зеленський вже оголосив про початок поширення квитків на дебати на стадіоні.
- Переговори щодо формату, регламенту та часу тривають.
- У штабі Порошенка наголошують на необхідності розвести прибічників двох кандидатів по різних секторах в цілях безпеки, щоб у фанзоні не було змішаного натовпу.
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