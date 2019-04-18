Еще одна социология показала огромный отрыв Зеленского

Во втором туре выборов президента почти 73% украинцев из тех, кто определился и намерен голосовать, готовы поддержать шоумена Владимира Зеленского, за его оппонента Петра Порошенко готовы проголосовать 27% избирателей.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг" с 12 до 16 апреля.

При этом более 20% опрошенных отметили, что пойдут на выборы, однако еще не определились с кандидатом.

По данным исследования, Зеленский опережает своего конкурента во всех возрастных категориях.

"Также он является лидером среди жителей Востока, Юга и Центра. При этом на Западе позиции обоих кандидатов почти равны", - сообщили социологи.

Отмечается, что 62% опрошенных верят, что следующим президентом станет Зеленский, 17% - Порошенко. Еще 22% - не определились с ответом.

Исследование проводилось среди 3000 респондентов в возрасте от 18 лет с 12 до 16 апреля. Погрешность репрезентативности исследования не более 1,8%.

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Кто их выбрал, или Как выглядит избиратель Зеленского и Порошенко

Напомним: