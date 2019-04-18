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Еще одна социология показала огромный отрыв Зеленского

Четверг, 18 апреля 2019, 11:27
Еще одна социология показала огромный отрыв Зеленского
КОЛЛАЖ: АНДРЕЙ КАЛИСТРАТЕНКО

Во втором туре выборов президента почти 73% украинцев из тех, кто определился и намерен голосовать, готовы поддержать шоумена Владимира Зеленского, за его оппонента Петра Порошенко готовы проголосовать 27% избирателей.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг" с 12 до 16 апреля.

При этом более 20% опрошенных отметили, что пойдут на выборы, однако еще не определились с кандидатом.

По данным исследования, Зеленский опережает своего конкурента во всех возрастных категориях.

"Также он является лидером среди жителей Востока, Юга и Центра. При этом на Западе позиции обоих кандидатов почти равны", - сообщили социологи.

 

Отмечается, что 62% опрошенных верят, что следующим президентом станет Зеленский, 17% - Порошенко. Еще 22% - не определились с ответом.

Исследование проводилось среди 3000 респондентов в возрасте от 18 лет с 12 до 16 апреля. Погрешность репрезентативности исследования не более 1,8%.

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Кто их выбрал, или Как выглядит избиратель Зеленского и Порошенко

Напомним:

  • 11 апреля результаты первого социологического опроса, обнародованного Социологической группой "Рейтинг" после 1 тура, показывали электоральный расклад 71,4% против 28,6% в пользу Зеленского.
  • 16 апреля социологи опубликовали результаты опроса Киевского международного института социологии. По результатам исследования, Владимир Зеленский опережает Порошенко на 47%.
  • В частности, за Зеленского во втором туре выборов готовы проголосовать 72,2% опрошенных украинцев, которые определились с выбором и пойдут голосовать, а за Порошенко - 25,4%.
  • При этом 16 апреля Порошенко сообщил, что по социологическим данным, около 60% готовы поддержать Зеленского, а 40% - поддерживают его и он будет бороться за голоса тех 60%, которые планируют голосовать за его оппонента.
  • Второй тур президентских выборов состоится 21 апреля, а дебаты между кандидатами - 19 апреля.

Украинская правда

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Темы: социологияопросПорошенкоЗеленскийвыборы президента 2019
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