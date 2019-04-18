Штаб Зеленского о "Привате": То кто марионетка Коломойского?

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Четверг, 18 апреля 2019, 15:54
КОЛЛАЖ: АНДРЕЙ КАЛИСТРАТЕНКО

В команде кандидата в президенты шоумена Владимира Зеленского, которого связывают с миллиардером Игорем Коломойским, отреагировали на решение Окружного админсуда о признании незаконной национализации "ПриватБанка".

Об этом сообщает команда Зеленского в Facebook.

"Судебная реформа имени Порошенко в действии. Вместо того, чтобы отстаивать интересы государства, НБУ проигрывает суд Приватбанку. Один вопрос: Да, кто же все-таки, марионетка Коломойского?", - написали в команде Зеленского.

В одной из пресс-конференций президент Петр Порошенко спросил, не является ли его оппонент во втором туре выборов главы государства "марионеткой Коломойского".

В ответ Зеленский спросил, не является ли Порошенко "марионеткой Свинарчука" или "Свинарчук - марионетка Порошенко".

18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск бывшего владельца Приватбанка Игоря Коломойского к НБУ и Кабинету министров о национализации банка.

Суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка при участии государства.

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Фокус на ПриватБанк. Вернет ли Зеленский Коломойскому банк после выборов

Напомним:

  • Ранее СМИ уже сообщали, что шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский, передвигается по городу в сопровождении автомобиля компании из условной бизнес-группы "Приват" олигарха Игоря Коломойского.
  • Коломойский обещал в случае победы Владимира Зеленского вернуться в Украину.
  • Представитель штаба Порошенко Олег Медведев намекал, что Зеленский пользуется транспортом, адвокатами, охраной Коломойского и 7 лет раскручивает его канал.
  • Народный депутат от БПП Владимир Арьев заявляет, что автомобиль, на котором кандидат в президенты Владимир Зеленский приехал на анализы, принадлежал олигарху Игорю Коломойскому, а ныне принадлежит человеку из медиа-бизнеса группы "Приват".
  • 11 апреля журналисты программы "Схемы" в своей передаче рассказали, что в течение двух последних лет шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский одиннадцать раз летал в Женеву, когда там жил олигарх Игорь Коломойский, а после его переезда в Израиль летом 2018, Зеленский еще дважды слетал в Тель-Авив.
  • Журналисты отметили, что в каждой второй поездке кандидата в президенты сопровождал юрист олигарха Андрей Богдан, который впоследствии стал главным юридическим советником кампании Зеленского на выборах президента.

Украинская правда

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Темы: Зеленский Приват Коломойский


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