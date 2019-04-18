Штаб Зеленского о "Привате": То кто марионетка Коломойского?

В команде кандидата в президенты шоумена Владимира Зеленского, которого связывают с миллиардером Игорем Коломойским, отреагировали на решение Окружного админсуда о признании незаконной национализации "ПриватБанка".

Об этом сообщает команда Зеленского в Facebook.

"Судебная реформа имени Порошенко в действии. Вместо того, чтобы отстаивать интересы государства, НБУ проигрывает суд Приватбанку. Один вопрос: Да, кто же все-таки, марионетка Коломойского?", - написали в команде Зеленского.

В одной из пресс-конференций президент Петр Порошенко спросил, не является ли его оппонент во втором туре выборов главы государства "марионеткой Коломойского".

В ответ Зеленский спросил, не является ли Порошенко "марионеткой Свинарчука" или "Свинарчук - марионетка Порошенко".

18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск бывшего владельца Приватбанка Игоря Коломойского к НБУ и Кабинету министров о национализации банка.

Суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка при участии государства.

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Напомним: