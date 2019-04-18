Суд не признал, что командир сбитого на Донбассе Ил-76 погиб из-за агрессии России
Суд в Мелитополе не признал следствием агрессии России гибель Александра Белого, командира самолета Ил-76, сбитого под Луганском в 2014 году.
Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой решение, которое получила вдова Белого.
Информация о том, что суд не удовлетворил просьбу жены, также содержится в расписании судебных заседаний.
Судья Мелитопольского горрайонного суда Юлия Горбачева 16 апреля отказала женщине в удовлетворении иска.
Татьяна Чимиркова просила установить факт гибели мужа при выполнении военной службы вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.
Заинтересованными лицами были указаны Россия и Министерство социальной политики Украины.
Сейчас суд предоставил Чимирковий решение без мотивировочной части, где должна содержаться аргументация отказа.
Согласно данным судебного реестра, в августе 2018 года та же судья Горбачева оставила без движения иск вдовы из-за того, что заявление не соответствовало закону. Среди причин было указано, что женщина не указала, с какой целью хочет установить факт гибели военного от агрессии РФ, и не сообщил, у кого находятся оригиналы доказательств, копии которых она послала суда.
В то же время, как свидетельствует судебный реестр, 21 марта судья того же Мелитопольского горрайонного суда удовлетворил аналогичный иск вдовы другого члена экипажа Ил-76. Судья Валерий Фомин признал, что старший бортовой авиатехник Александр Козолий погиб в результате вооруженной агрессии России.
Напомним:
- 14 июня 2014 года над Луганской областью боевики подбили Ил-76МД из переносного зенитно-ракетного комплекса – самолет загорелся и упал.
- На борту было 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли.
- 17 декабря 2015 года в Павлоградском районном суде Днепропетровской начался судебный процесс по делу о гибели 49 военнослужащих в самолете Ил-76.
- На скамье подсудимых оказалась один человек – генерал-майор Виктор Назаров, который в момент трагедии был начальником штаба антитеррористической операции.
- Его обвинили в небрежном отношении к службе, совершенном в боевой обстановке, что привело к тяжелым последствиям.
- 27 марта 2017 года суд приговорил Назарова к 7 годам заключения, однако генерал подал апелляцию. На данный момент апелляционный суд все еще рассматривает его дело.
- Суд не лишил генерала воинского звания, а в 2017 году Минобороны выделило ему квартиру в столице.
- 30 января 2017 года прокуратура направила в суд обвинение против главаря террористической организации "ЛНР" Игоря Плотницкого и двух командиров незаконных вооруженных формирований по делу сбитого самолета Ил-76.
- В июне 2018 года суд обязал Минобороны выплатить родственникам погибших 19,5 миллионов компенсации.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua