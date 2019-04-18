Суд не признал, что командир сбитого на Донбассе Ил-76 погиб из-за агрессии России

Суд в Мелитополе не признал следствием агрессии России гибель Александра Белого, командира самолета Ил-76, сбитого под Луганском в 2014 году.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой решение, которое получила вдова Белого.

Информация о том, что суд не удовлетворил просьбу жены, также содержится в расписании судебных заседаний.

Нажмите для увеличения

Судья Мелитопольского горрайонного суда Юлия Горбачева 16 апреля отказала женщине в удовлетворении иска.

Татьяна Чимиркова просила установить факт гибели мужа при выполнении военной службы вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Заинтересованными лицами были указаны Россия и Министерство социальной политики Украины.

Сейчас суд предоставил Чимирковий решение без мотивировочной части, где должна содержаться аргументация отказа.

Решение судьи Горбачевой фото: громадское

Согласно данным судебного реестра, в августе 2018 года та же судья Горбачева оставила без движения иск вдовы из-за того, что заявление не соответствовало закону. Среди причин было указано, что женщина не указала, с какой целью хочет установить факт гибели военного от агрессии РФ, и не сообщил, у кого находятся оригиналы доказательств, копии которых она послала суда.

В то же время, как свидетельствует судебный реестр, 21 марта судья того же Мелитопольского горрайонного суда удовлетворил аналогичный иск вдовы другого члена экипажа Ил-76. Судья Валерий Фомин признал, что старший бортовой авиатехник Александр Козолий погиб в результате вооруженной агрессии России.

Напомним: