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Суд не признал, что командир сбитого на Донбассе Ил-76 погиб из-за агрессии России

Четверг, 18 апреля 2019, 19:40

Суд в Мелитополе не признал следствием агрессии России гибель Александра Белого, командира самолета Ил-76, сбитого под Луганском в 2014 году.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой решение, которое получила вдова Белого.

Информация о том, что суд не удовлетворил просьбу жены, также содержится в расписании судебных заседаний.

 
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Судья Мелитопольского горрайонного суда Юлия Горбачева 16 апреля отказала женщине в удовлетворении иска.

Татьяна Чимиркова просила установить факт гибели мужа при выполнении военной службы вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Заинтересованными лицами были указаны Россия и Министерство социальной политики Украины.

Сейчас суд предоставил Чимирковий решение без мотивировочной части, где должна содержаться аргументация отказа.

Решение судьи Горбачевой
Решение судьи Горбачевой
фото: громадское

Согласно данным судебного реестра, в августе 2018 года та же судья Горбачева оставила без движения иск вдовы из-за того, что заявление не соответствовало закону. Среди причин было указано, что женщина не указала, с какой целью хочет установить факт гибели военного от агрессии РФ, и не сообщил, у кого находятся оригиналы доказательств, копии которых она послала суда.

В то же время, как свидетельствует судебный реестр, 21 марта судья того же Мелитопольского горрайонного суда удовлетворил аналогичный иск вдовы другого члена экипажа Ил-76. Судья Валерий Фомин признал, что старший бортовой авиатехник Александр Козолий погиб в результате вооруженной агрессии России.

Напомним:

  • 14 июня 2014 года над Луганской областью боевики подбили Ил-76МД из переносного зенитно-ракетного комплекса – самолет загорелся и упал.
  • На борту было 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли.
  • 17 декабря 2015 года в Павлоградском районном суде Днепропетровской начался судебный процесс по делу о гибели 49 военнослужащих в самолете Ил-76.
  • На скамье подсудимых оказалась один человек – генерал-майор Виктор Назаров, который в момент трагедии был начальником штаба антитеррористической операции.
  • Его обвинили в небрежном отношении к службе, совершенном в боевой обстановке, что привело к тяжелым последствиям.
  • 27 марта 2017 года суд приговорил Назарова к 7 годам заключения, однако генерал подал апелляцию. На данный момент апелляционный суд все еще рассматривает его дело.
  • Суд не лишил генерала воинского звания, а в 2017 году Минобороны выделило ему квартиру в столице.
  • 30 января 2017 года прокуратура направила в суд обвинение против главаря террористической организации "ЛНР" Игоря Плотницкого и двух командиров незаконных вооруженных формирований по делу сбитого самолета Ил-76.
  • В июне 2018 года суд обязал Минобороны выплатить родственникам погибших 19,5 миллионов компенсации.

Украинская правда
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