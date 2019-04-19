Дебаты на "Олимпийском": стали известны ведущие и формат
Кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский во время дебатов на "Олимпийском" ответят на 3 вопроса каждый.
Об этом "Украинской правде" сообщил источник, близкий к переговорам.
Вести дебаты будут журналисты Андрей Куликов, предложенный штабом Порошенко, и Елена Фроляк от штаба Зеленского.
Дебаты начнутся с 5-минутных выступлений каждого из кандидатов, после этого каждый ответит на 3 вопроса модераторов, у них будет по 1 минуте, чтобы задать свой, и по 5 минут, чтобы ответить на вопрос оппонента.
От Порошенко и Зеленского будет по 3 артиста, которые выступят по очереди, пока на стадион будут заходить люди.
В то же время, источники как в команде Порошенко, так и в команде Зеленского жалуются друг на друга.
В группе Порошенко УП сказали, что "зеленые идут по беспределу", а в команде Зеленского обвиняют штаб оппонента в регулярном выдвижении новых условий: "Они постоянно что-то меняют, каждый час новое условие".
После публикации новости в команде Порошенко добавили, что относительно ведущих еще идут переговоры. Команда президента настаивает, чтобы модераторы могли поставить кандидатам более 3 вопросов.
Елена Фроляк работает на телеканале ICTV, который принадлежит к медиахолдингу StarLightMedia олигарха Виктора Пинчука. Как ранее писала УП, Зеленский сблизился с Пинчуком за последние полгода, имел с ним ряд встреч и консультаций
Андрей Куликов – соучредитель и глава правления "Громадского радио".
Напомним:
- 16 апреля кандидаты заключили соглашение с НСК "Олимпийский" по аренде стадиона 19 апреля – и Зеленский объявил о начале распространения билетов на дебаты на стадионе.
- В этот же день, 19 апреля, с 20 до 21 часов также должны были состояться официальные дебаты кандидатов в студии "Суспильного телевидения".
- Поскольку оба события почти совпадали во времени, представитель Порошенко в ЦИК попросил комиссию внести изменения в положение о дебатах на "Суспильном" и перенести время их проведения так, чтобы президент успел принять участие в дебатах и на НСК "Олимпийский", и на телеканале.
- Накануне дебатов ЦИК согласилась перенести начало дебатов "Общественном" с 20:00 на 21:00.
- Утром в пятницу в НСК "Олимпийский" уже прибыли подразделения полиции, а также несколько фур с телевизионным оборудованием.
- Также перекрыто движение транспорта по Большой Васильковской от Деловой до Саксаганского. Там устанавливают рамки посреди улицы, как во время финала Лиги чемпионов.
- 18 апреля советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк заявил, что в день проведения дебатов между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко вокруг НСК "Олимпийский" могут ограничить движение транспорта, а также ожидается большое количество правоохранителей.
- Впоследствии стало известно, какие улицы будут перекрыты из-за дебаты и работа каких станций метро ограничили.