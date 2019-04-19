Дебаты на "Олимпийском": стали известны ведущие и формат
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Пятница, 19 апреля 2019, 14:30
Кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский во время дебатов на "Олимпийском" ответят на 3 вопроса каждый.
Об этом "Украинской правде" сообщил источник, близкий к переговорам.
Вести дебаты будут журналисты Андрей Куликов, предложенный штабом Порошенко, и Елена Фроляк от штаба Зеленского.
Дебаты начнутся с 5-минутных выступлений каждого из кандидатов, после этого каждый ответит на 3 вопроса модераторов, у них будет по 1 минуте, чтобы задать свой, и по 5 минут, чтобы ответить на вопрос оппонента.
От Порошенко и Зеленского будет по 3 артиста, которые выступят по очереди, пока на стадион будут заходить люди.
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