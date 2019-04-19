Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Дебаты на "Олимпийском": стали известны ведущие и формат

Пятница, 19 апреля 2019, 14:30
Фото: Ян Доброносов

Кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский во время дебатов на "Олимпийском" ответят на 3 вопроса каждый.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник, близкий к переговорам.

Вести дебаты будут журналисты Андрей Куликов, предложенный штабом Порошенко, и Елена Фроляк от штаба Зеленского.

Дебаты начнутся с 5-минутных выступлений каждого из кандидатов, после этого каждый ответит на 3 вопроса модераторов, у них будет по 1 минуте, чтобы задать свой, и по 5 минут, чтобы ответить на вопрос оппонента.

От Порошенко и Зеленского будет по 3 артиста, которые выступят по очереди, пока на стадион будут заходить люди.

В то же время, источники как в команде Порошенко, так и в команде Зеленского жалуются друг на друга.

В группе Порошенко УП сказали, что "зеленые идут по беспределу", а в команде Зеленского обвиняют штаб оппонента в регулярном выдвижении новых условий: "Они постоянно что-то меняют, каждый час новое условие".

После публикации новости в команде Порошенко добавили, что относительно ведущих еще идут переговоры. Команда президента настаивает, чтобы модераторы могли поставить кандидатам более 3 вопросов.

Елена Фроляк работает на телеканале ICTV, который принадлежит к медиахолдингу StarLightMedia олигарха Виктора Пинчука. Как ранее писала УП, Зеленский сблизился с Пинчуком за последние полгода, имел с ним ряд встреч и консультаций

Андрей Куликов – соучредитель и глава правления "Громадского радио".

Напомним:

  • 16 апреля кандидаты заключили соглашение с НСК "Олимпийский" по аренде стадиона 19 апреля – и Зеленский объявил о начале распространения билетов на дебаты на стадионе.
  • В этот же день, 19 апреля, с 20 до 21 часов также должны были состояться официальные дебаты кандидатов в студии "Суспильного телевидения".
  • Поскольку оба события почти совпадали во времени, представитель Порошенко в ЦИК попросил комиссию внести изменения в положение о дебатах на "Суспильном" и перенести время их проведения так, чтобы президент успел принять участие в дебатах и на НСК "Олимпийский", и на телеканале.
  • Накануне дебатов ЦИК согласилась перенести начало дебатов "Общественном" с 20:00 на 21:00.
  • Утром в пятницу в НСК "Олимпийский" уже прибыли подразделения полиции, а также несколько фур с телевизионным оборудованием.
  • Также перекрыто движение транспорта по Большой Васильковской от Деловой до Саксаганского. Там устанавливают рамки посреди улицы, как во время финала Лиги чемпионов.
  • 18 апреля советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк заявил, что в день проведения дебатов между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко вокруг НСК "Олимпийский" могут ограничить движение транспорта, а также ожидается большое количество правоохранителей.
  • Впоследствии стало известно, какие улицы будут перекрыты из-за дебаты и работа каких станций метро ограничили.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Все новости...
Последние новости
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
Все новости...
Реклама: