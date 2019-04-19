Дебаты на "Олимпийском": стали известны ведущие и формат

Кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский во время дебатов на "Олимпийском" ответят на 3 вопроса каждый.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник, близкий к переговорам.

Вести дебаты будут журналисты Андрей Куликов, предложенный штабом Порошенко, и Елена Фроляк от штаба Зеленского.

Дебаты начнутся с 5-минутных выступлений каждого из кандидатов, после этого каждый ответит на 3 вопроса модераторов, у них будет по 1 минуте, чтобы задать свой, и по 5 минут, чтобы ответить на вопрос оппонента.

От Порошенко и Зеленского будет по 3 артиста, которые выступят по очереди, пока на стадион будут заходить люди.

В то же время, источники как в команде Порошенко, так и в команде Зеленского жалуются друг на друга.

В группе Порошенко УП сказали, что "зеленые идут по беспределу", а в команде Зеленского обвиняют штаб оппонента в регулярном выдвижении новых условий: "Они постоянно что-то меняют, каждый час новое условие".

После публикации новости в команде Порошенко добавили, что относительно ведущих еще идут переговоры. Команда президента настаивает, чтобы модераторы могли поставить кандидатам более 3 вопросов.

Елена Фроляк работает на телеканале ICTV, который принадлежит к медиахолдингу StarLightMedia олигарха Виктора Пинчука. Как ранее писала УП, Зеленский сблизился с Пинчуком за последние полгода, имел с ним ряд встреч и консультаций

Андрей Куликов – соучредитель и глава правления "Громадского радио".

Напомним: