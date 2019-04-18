Российские телеканалы будут транслировать с переводом дебаты Зеленского и Порошенко

Российские телеканалы покажут дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые состоятся 19 апреля.

Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на источники.

Отмечается, что в частности, транслировать дебаты планирует канал "Россия 24".

"Телеканал Russia Today будет вести трансляцию дебатов на сайте RT Russia" , - сообщила агентству главный редактор канала Маргарита Симоньян.

По ее словам, дебаты покажет также видеоагентство Ruptly (входит в состав RT). Сообщается, что Симоньян уточнила, что трансляция будет идти с русским переводом.

Также, по данным издания, исполнительный продюсер "Дождя" Светлана Гуляева сообщила, что "на телеканале в пятницу будет большой спецэфир и прямая трансляция дебатов с переводом".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с интересом посмотрит дебаты между Порошенко и Зеленским, однако добавил, что не знает, будет ли смотреть их президент РФ Владимир Путин.

Читайте также: Батл между кандидатами. Все детали

Напомним: