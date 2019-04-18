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Российские телеканалы будут транслировать с переводом дебаты Зеленского и Порошенко

Четверг, 18 апреля 2019, 15:11

Российские телеканалы покажут дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые состоятся 19 апреля.

Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на источники.

Отмечается, что в частности, транслировать дебаты планирует канал "Россия 24".

"Телеканал Russia Today будет вести трансляцию дебатов на сайте RT Russia" , - сообщила агентству главный редактор канала Маргарита Симоньян.

По ее словам, дебаты покажет также видеоагентство Ruptly (входит в состав RT). Сообщается, что Симоньян уточнила, что трансляция будет идти с русским переводом.

Также, по данным издания, исполнительный продюсер "Дождя" Светлана Гуляева сообщила, что "на телеканале в пятницу будет большой спецэфир и прямая трансляция дебатов с переводом".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с интересом посмотрит дебаты между Порошенко и Зеленским, однако добавил, что не знает, будет ли смотреть их президент РФ Владимир Путин.

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Напомним:

  • Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила кандидатов в президенты, которые пройдут во второй тур выборов (состоится 21 апреля), принять участие в дебатах.
  • Зеленский призвал Порошенко провести дебаты на стадионе"Олимпийский", тот согласился.
  • В НСТУ заявили, что дебаты должны проходить в студии НСТУ.
  • Позже Порошенко призвал Зеленского прийти на дебаты на Олимпийский стадион 14 апреля.
  • Представители штаба Владимира Зеленского предложили НСТУ провести дебаты перед вторым туром на НСК "Олимпийский" 19 апреля в 19 часов.
  • Глава правления НСТУ Зураб Аласания настаивает, что в соответствии с законом официальные дебаты могут быть только в студии НСТУ.
  • У Зеленского заявили, что дебаты на стадионе будут стоить примерно от 6 до 8 миллионов гривен, эти расходы разделят поровну избирательные фонды кандидатов в президенты.
  • Вечером 17 апреля кандидат в президенты Владимир Зеленский объявил о начале распространения билетов на дебаты, отметив, что доступ будет свободным, через регистрацию на сайте. В то же время при попытке загрузить страницу для заказа билетов сайт не отвечал.
  • Также у Зеленского сообщали, что дебаты на НСК "Олимпийский" будут проходить на двух сценах по разные стороны стадиона.  
  • 17 апреля у Порошенко также позвали людей на стадион. Сейчас просят заполнить анкету.
  • Также представители президента просят ЦИК изменить график дебатов, чтобы Порошенко успел на стадион.

Темы: РосcиятелевидениеУкравтодордебатывыборы президента 2019
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