Порошенко призвал Зеленского продолжить дебаты на "Суспильном"

Президент и кандидат на эту должность Петр Порошенко призвал своего оппонента Владимира Зеленского приехать на официальные дебаты на телеканале "Суспильне".

Об этом Порошенко сказал время своего заключительного слова во время дебатов на стадионе "Олимпийский".

"Сегодня мы наконец дали возможность людям услышать небольшую толику нашей дискуссии. И это очень важно, что дискуссия началась. Я предлагаю, чтобы она была продолжена сейчас на Общественном вещании", – отметил президент.

Зеленский на призыв не ответил.

Порошенко считает, что на "Олимпийском" Зеленский не рассказал "ничего ни о стратегии, ни по направлении и шагах".

"Из ваших ответов понятно, что вы пока живете прошлым, что вы пока готовы распространять только ложь, что вы пока продолжаете линию, которую вы пытались использовать на канале вашего партнера господина Коломойского, на канале "1+1", – сказал Порошенко.

Он упрекнул своему оппоненту, что тот "не Голобородько" (персонаж Зеленского в сериале "Слуга народа"), потому что приехал "не на троллейбусе и не на велосипеде".

Порошенко назвал шоумена "проводником олигархов, и точно одного олигарха-беглеца".

В то же время, президент заверил, что "примет любой выбор украинского народа" 21 апреля, и "22-го жизни будет продолжаться".

Напомним: