Аваков о голосовании Ляшко: Солидный штраф ему бы не помешал

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что лидеру "Радикальной партии" Олег Ляшко нужно назначить штраф за публичную демонстрацию бюллетеня после голосования на избирательном участке.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передает "Укринформ".

"Вопрос, насколько будет принципиальным орган расследований и суд, чтобы дойти до конца. На мой взгляд, это важно сделать.

Конечно, за то, что Олег Ляшко демонстрировал свой бюллетень, на этом этапе сажать в тюрьму никого не нужно, но солидный штраф им бы не помешал, это была бы хорошая превенция", - подчеркнул Аваков.

Глава правления сети ОПОРА Ольга Айвазовская также считает, что Ляшко и одного из губернаторов есть смысл оштрафовать за то, что они показали свои заполненные бюллетени.

По ее словам, в большинстве случаев украинцы фотографировали или как-то иначе показывали свои бюллетени, нарушая тайну голосования, не потому что имел место подкуп голосов.

По мнению Айвазовская, это психологическая особенность украинского избирателя, который считает бюллетень своей собственностью, которую можно продавать, всем показывать и вообще делать с ним все, что захочется.

Напомним: