Полторак при увольнении с военной службы получил 2 миллиона выплат

Министр обороны Степан Полторак за 2018 год заработал 3 миллиона 411 тысяч гривен, но не владеет ни жильем, ни автомобилем.

Об этом говорится в его электронной декларации.

Отмечается, что Полторак получил 1 миллион 112 тысяч 923 гривен зарплаты и 1 миллион 925 тысяч 261 гривну выплат при увольнении с военной службы.

Также министр обороны получил 29 тысяч 320 гривен пенсии, 223 тысячи 380 гривен гонораров и 120 тысяч 376 гривен процентов.

При этом Полторак не имеет собственного жилья. Он задекларировал номер в гостиничном комплексе в Киеве площадью 41,65 кв.м (на основании договора проживания) и право пользования в связи с регистрацией места жительства на квартиру в Киеве площадью 90,7 кв.м.

Жена Полторака имеет квартиру площадью 66,7 кв.м и стоимостью 289,5 тысячи гривен в Харькове и автомобиль Mini Cooper 2015 года стоимостью 150 тысяч гривен. В 2018 году она получила только 84 тысячи 90 гривен процентов.

Полторак держит наличными 162 тысячи долларов, в банках 193 тысячи 368 гривен и 21 тысячу 555 долларов.

Его жена держит наличными 180 тысяч гривен и 93 тысячи долларов, в банке 632 тысячи 29 гривен и 20 тысяч 559 евро.

Напомним: