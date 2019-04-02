Активисты выступили с послевыборным обращением к Порошенко

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Вторник, 2 апреля 2019, 12:53

Общественные организации призвали президента Петра Порошенко уволить причастных, по мнению активистов, к убийству Екатерины Гандзюк членов БПП, херсонских чиновников Андрея Гордеева и Евгения Рищука.

Об этом говорится в обращении к президенту инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?".

"Ситуация с нападениями на представителей гражданского общества является системной и требует Вашего внимания ... Мы говорили о необходимости увольнения с должностей лиц, причастных к убийству нашей подруги, - Андрея Гордеева и Евгения Рищука, чтобы они не могли влиять на следствие", - говорится в обращены к Порошенко.

По мнению активистов, выборы показали, как к президенту относится украинское общество.

"В его глазах Вы - союзник убийц Гордеева и Рищука. Вы - союзник Кернеса, Труханова и других местных князьков. Вы - союзник Медведчука и Ахметова. Но Вы - не союзник гражданского общества", - отметили в организациях.

Активисты отмечают, что заявлением о "разделения беспокойства" откупиться у Порошенко не получится, потому что именно президент отвечает за действия и бездействие Генпрокурора, СБУ, представителей в БПП.

"Вы эти чудовища "породили", на Вас ответственность и за их обезвреживания", - утверждают активисты о Рищуке и Гордееве.

"По состоянию на сейчас Вы получили третий результат на Херсонщине. После Владимира Зеленского и Юрия Бойко. Этот результат Вам обеспечили убийцы Гандзюк. Остался 21 день. Думайте", - говорится в заявлении ОО.

В частности, они утверждают, что Порошенко может "высунуть голову из песка" и выполнить ряд требований общества:

  1. "Уволить с должностей Гордеева и Рищука.
  2. Владислав Мангер должен сесть, потому что его люди давят на свидетелей и потерпевших, угрожают им и договариваются с Гордеевым и Рищуком покрывать друг друга.
  3. Вы публично должны осудить Труханова и Кернеса, а также их друзей-преступников, которые кошмарят представителей гражданского общества в Одессе, Харькове и других регионах Украины.
  4. Генпрокурор наконец-то должен подать в Верховную Раду ходатайство о снятии неприкосновенности с нардепа Геннадия Бобовая. Это еще один феодал с Черкащины - по всем признакам заказчик убийства журналиста и активиста Василия Сергиенко. Этому преступлению уже пять лет.
  5. В списке Гандзюк 55 фамилий, ни по одной нет движения. Вы 3 месяца сознательно игнорируете встречи с Временной следственной комиссией ВР для проведения расследования нападений на активистов".

Напомним:

  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Катерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 2 месяца умерла в больнице после многочисленных операций.

Украинская правда

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Темы: активисты Порошенко выборы президента 2019 нападение на Гандзюк


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