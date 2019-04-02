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Скандальную судью уволили из-за решения в пользу Коломойского

Вторник, 2 апреля 2019, 13:16

Высший совет правосудия уволил столичную судью Людмилу Кизюн из-за решения в пользу олигарха Игоря Коломойского.

Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

Отмечается, что судью Соломенского райсуда Киева наказали за "совершение существенного дисциплинарного проступка".

Жалобу на нее подали Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура, Национальный банк и ООО "Астерс Консалт".

В конце 2017 года Кизюн приняла решение по иску олигарха и бывшего совладельца "Приватбанка" Игоря Коломойского.

Судья запретила компаниям, которые вели расследование вывод средств из банка, осуществлять любую деятельность, касающуюся расследования возможных мошеннических схем.

"По мнению жалобщика, указанное постановление суда основывается исключительно на предположениях судьи, не содержит никаких ссылок на доказательства и препятствует хозяйственной деятельности указанных в постановлении юридических лиц, что является вмешательством в их деятельность", – говорят в совете правосудия.

ВСП решил, что наложенные судьей временные запреты были аналогичны тем, которые олигарх хотел получить после рассмотрения дела по существу. А это является нарушением законодательства.

Нарушение Кизюн, по мнению членов Высшего совета правосудия, были грубыми и множественными и свидетельствуют о ее необъективность и несправедливость.

"Допущенные судьей Кизюн Л.И. нарушения привели к существенным негативным последствиям как для ответчиков – Национального банка Украины, Министерства финансов Украины, ПАО КБ "Приватбанк", так и для авторитета правосудия", – говорится в сообщении.

Напомним:

  • В декабре 2016 года "Приватбанк" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова признали неплатежеспособным и национализировали.
  • Журналисты сообщили, что перед национализацией из "Приватбанка" вывели 110 млрд гривен на фирмы, которые существовали только на бумаге.
  • В декабря 2017 года судья Кизюн по иску Коломойского запретила компаниям, которые вели расследование вывода средств из "Приватбанка" перед национализацией, осуществлять любую деятельность, касающуюся расследования возможных мошеннических схем банка.
  • Одесского городского голову Геннадия Труханова, нескольких чиновников горсовета и предпринимателей обвиняют в присвоении имущества по схеме, которая нанесла государству 185 млн грн убытков.
  • В феврале 2018 года судья Кизюн отменила арест части средств и приказала вернуть их Одесскому городскому совету.
  • Активисты "Центра противодействия коррупции" тогда заявляли, что фигуранты дела Труханова договаривались о снятии ареста с денежных средств с помощью "карманных" судей.

Украинская правда
Темы: КоломойскийТрухановПриватсуд
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