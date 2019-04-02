Скандальную судью уволили из-за решения в пользу Коломойского

Высший совет правосудия уволил столичную судью Людмилу Кизюн из-за решения в пользу олигарха Игоря Коломойского.

Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

Отмечается, что судью Соломенского райсуда Киева наказали за "совершение существенного дисциплинарного проступка".

Жалобу на нее подали Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура, Национальный банк и ООО "Астерс Консалт".

В конце 2017 года Кизюн приняла решение по иску олигарха и бывшего совладельца "Приватбанка" Игоря Коломойского.

Судья запретила компаниям, которые вели расследование вывод средств из банка, осуществлять любую деятельность, касающуюся расследования возможных мошеннических схем.

"По мнению жалобщика, указанное постановление суда основывается исключительно на предположениях судьи, не содержит никаких ссылок на доказательства и препятствует хозяйственной деятельности указанных в постановлении юридических лиц, что является вмешательством в их деятельность", – говорят в совете правосудия.

ВСП решил, что наложенные судьей временные запреты были аналогичны тем, которые олигарх хотел получить после рассмотрения дела по существу. А это является нарушением законодательства.

Нарушение Кизюн, по мнению членов Высшего совета правосудия, были грубыми и множественными и свидетельствуют о ее необъективность и несправедливость.

"Допущенные судьей Кизюн Л.И. нарушения привели к существенным негативным последствиям как для ответчиков – Национального банка Украины, Министерства финансов Украины, ПАО КБ "Приватбанк", так и для авторитета правосудия", – говорится в сообщении.

Напомним: