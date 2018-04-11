Фігуранти справи мера Одеси Геннадія Труханова, яких підозрюють у привласненні майна на 185 мільйонів гривень, домовлялися про зняття арешту з коштів за допомогою певних суддів.

Про це у своєму блозі на "Українській правді" написав Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін, опираючись на оприлюднену прокурорами переписку у whatsapp фігурантів справи.

За його словами, минулого тижня під час судового засідання у справі Труханова прокурор Спеціальної антикорупційної прокуратури зачитав переписку у месенджері з телефону, що належить одному з фігурантів справи з прізвищем Дубовий.

На думку Шабуніна, мова може йти про екс-нардепа Олександра Дубовового.

"Із зачитаних прокурором повідомлень стає зрозуміло, як поплічники Труханова домовлялися про необхідні їм рішення Солом'янського суду – зняття арешту із 185 мільйонів гривень, які знаходяться на рахунках компанії ТОВ "Девелопмент Еліт"", - написав громадський активіст.

Він зазначив, що подробиці переписки, яскраво демонструють схеми впливу на авторозподіл справ та підкупу суддів, за допомогою яких соратники Труханова планували зняти арешт з цих коштів.

Так, у переписці екс-нардеп Дубовий разом зі своїм двоюрідним братом депутатом Одеської облради Олегом Бабенком, якого підозрюють у спробі дати хабар детективу НАБУ та який у минулому очолював завод "Краян", адвокатом Бабенка Михайлом Коротюком та юристом ТОВ "Девелопмент Еліт" Ігорем Кравченком обговорюють відповідну схему.

"Зокрема, Дубовий у переписці згадує Галантерніка, ймовірно впливового одеського бізнесмена, наближеного до Труханова, який, судячи з контексту, сприяв процесу зняття арешту", - розповідає Шабунін.

"Схема банальна і впевнений, що працює вона не лише в Солом'янському суді, а й в судах по всій країні", - додав він.

Громадський діяч пояснив, що для того, аби справа потрапила до потрібного їм судді під час авторозподілу, юристи ТОВ "Девелопмент Еліт" навмисне зазначали неправильний номер ЄРДР та подавали десятки однакових клопотань про зняття арешту з коштів.

"Ці клопотання розподілялися на різних суддів. Коли клопотання потрапило до "потрібного" судді, інші – відкликали начебто через помилку", - написав Шабунін.

За його словами, коли клопотання потрапило до "потрібної" їм судді Людмили Кізюн, вона, попри відсутність повноважень слідчого судді, 1 лютого зняла арешт з частини коштів – 92 мільйонів гривень.

6 лютого інший суддя повторно наклав арешт на всю суму – 185 мільйонів гривень, який без клопотання та ухвали суддя Кізюн знову скасувала.

"Як бачимо – схема спрацювала. Зрештою минулого тижня, 5 квітня, Апеляційний суд міста Києва, під час засідання якого і стали відомі деталі переписки, знову зняв арешт з 92 мільйонів гривень", - розповів Шубунін.

Він зазначив, що з такими рішеннями "потрібних" суддів та "успішними" реалізаціями своїх схем, депутати та чиновники і надалі будуть противитися створенню в Україні справжнього антикорупційного суду аби продовжувати в ручному режимі отримувати потрібні рішення та красти бюджетні кошти.

Як повідомлялося, НАБУ підозрює Труханова, його заступника, а також директора департаменту комунальної власності та голову постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міськради у привласненні майна за схемою, яка завдала державі 185 млн грн збитків.

Труханова та Вугельмана затримали в аеропорту "Бориспіль" 14 лютого: мер Одеси прилетів із Варшави, а його заступник прибув із Ізраїлю.

Всього повідомлялось про 8 підозрюваних у справі, 6 з яких було затримано, ще двоє перебували в розшуку.

15 лютого суд відпустив Труханова та Вугельмана на поруки: за міського голову поручився нардеп від БПП Дмитро Голубов, а за його заступника – нардепи Пресман і Мірошниченко.

Пізніше САП подала апеляцію на рішення відпустити їх на поруки та клопотання про арешт майна Труханова та Вугельмана.

26 лютого Солом'янський районний суд Києва наклав арешт на майно одеського міського голови Геннадія Труханова.

Прокуратура просила також відсторонити Труханова та Вугельмана від посади, але суд Києва у задоволенні клопотання відмовив.

16 березня суд передав 185 мільйонів, заарештованих у справі одеського мера Труханова, в управління Нацагенції з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Більше про "справу "Краяну" та інші, в яких фігурує Труханов, читайте в матеріалі УП "Труханова заштормило. У яких справах НАБУ фігурує мер Одеси".