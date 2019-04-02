Конституционный суд разрешил переименовать Днепропетровскую область

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Вторник, 2 апреля 2019, 18:22

Конституционный суд признал конституционным законопроект о переименовании Днепропетровской области на Сичеславскую.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в КС.

Таким образом, суд разрешил Верховной Раде рассмотреть проект закона.

Официально заключение будет обнародовано 3 апреля.

Согласно процедуре, законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины может быть рассмотрен Верховной Радой только при наличии заключения Конституционного суда о соответствии инициативе требованиям ст. 157 и 158 Основного закона.

После получения заключения КС парламент может принять в первом чтении такой законопроект не менее 226 голосами.

И только на следующей очередной сессии Верховная Рада может голосовать за него для принятия в целом. Для этого нужно не менее 300 голосов парламентариев. Такая процедура установлена ​​Конституцией Украины.

Напомним:

  • 20 июня 2018 года парламентский комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления поддержал предложение переименования Днепропетровской и Кировоградской областей.
  • Однако во время голосования в парламенте 20 ноября 2018 года, депутаты смогли принять решение только по Кировоградской области.
  • Верховная Рада 19 мая 2016 года в рамках декоммунизации переименовала Днепропетровск в город Днепр.
  • 14 июля того же года нардепы переименовали Кировоград в Кропивницкий, несмотря на протесты. Этим завершилась декоммунизация городов и сел Украины.
  • 7 февраля народные депутаты проголосовали за то, чтобы внести в повестку дня десятой сессии Верховной Рады и направить в Конституционный суд законопроект о переименовании Днепропетровской области на Сичеславскую.
  • В Раде было два законопроекта: о переименовании в Днепровскую и в Сичеславскую. Однако за первый не набралось достаточного количества голосов.

Украинская правда

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