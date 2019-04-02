Конституционный суд разрешил переименовать Днепропетровскую область

Конституционный суд признал конституционным законопроект о переименовании Днепропетровской области на Сичеславскую.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в КС.

Таким образом, суд разрешил Верховной Раде рассмотреть проект закона.

Официально заключение будет обнародовано 3 апреля.

Согласно процедуре, законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины может быть рассмотрен Верховной Радой только при наличии заключения Конституционного суда о соответствии инициативе требованиям ст. 157 и 158 Основного закона.

После получения заключения КС парламент может принять в первом чтении такой законопроект не менее 226 голосами.

И только на следующей очередной сессии Верховная Рада может голосовать за него для принятия в целом. Для этого нужно не менее 300 голосов парламентариев. Такая процедура установлена ​​Конституцией Украины.

Напомним: