Конституционный суд разрешил переименовать Днепропетровскую область
Конституционный суд признал конституционным законопроект о переименовании Днепропетровской области на Сичеславскую.
Об этом "Украинской правде" сообщил источник в КС.
Таким образом, суд разрешил Верховной Раде рассмотреть проект закона.
Официально заключение будет обнародовано 3 апреля.
Согласно процедуре, законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины может быть рассмотрен Верховной Радой только при наличии заключения Конституционного суда о соответствии инициативе требованиям ст. 157 и 158 Основного закона.
После получения заключения КС парламент может принять в первом чтении такой законопроект не менее 226 голосами.
И только на следующей очередной сессии Верховная Рада может голосовать за него для принятия в целом. Для этого нужно не менее 300 голосов парламентариев. Такая процедура установлена Конституцией Украины.
Напомним:
- 20 июня 2018 года парламентский комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления поддержал предложение переименования Днепропетровской и Кировоградской областей.
- Однако во время голосования в парламенте 20 ноября 2018 года, депутаты смогли принять решение только по Кировоградской области.
- Верховная Рада 19 мая 2016 года в рамках декоммунизации переименовала Днепропетровск в город Днепр.
- 14 июля того же года нардепы переименовали Кировоград в Кропивницкий, несмотря на протесты. Этим завершилась декоммунизация городов и сел Украины.
- 7 февраля народные депутаты проголосовали за то, чтобы внести в повестку дня десятой сессии Верховной Рады и направить в Конституционный суд законопроект о переименовании Днепропетровской области на Сичеславскую.
- В Раде было два законопроекта: о переименовании в Днепровскую и в Сичеславскую. Однако за первый не набралось достаточного количества голосов.