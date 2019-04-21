Хроника выборов президента 2019, второй тур
Директор Фонду Демократичні ініціативи Ірина Бекешкіна вважає, що висока підтримка кандидата Владимира Зеленского на виборах не свідчить про єднання країни.
Оприлюднено остаточні дані Національного екзит-полу: за Володимира Зеленського – 73%, за Петра Порошенка – 25,5%.
Центральна виборча комісія почала опрацьовувати результати другого туру виборів.
|ЦВК почала рахувати голоси за Зеленського і Порошенка (другий тур)
За оновленням результатів слідкуйте тут.
Кандидат у президенти Володимир Зеленський не виключив, що може звернутися до Петра Порошенка по допомогу.
Реакція Зеленського на результати екзит-полу.
Кандидат у президенти Володимир Зеленський розповів, що продовжить Мінський процес та роботу у Нормандському форматі.
За його словами, для його команди "зараз завдання номер один повернути наших всіх ув'язнених, всіх полонених, військовополонених".
Зеленський заявив, що його команда "робитиме дуже потужну інформаційну війну, щоб закінчити вогонь на Донбасі".
Він запевнив, що у його команди "є дуже креативні ідеї" і водночас попросив допомоги в українських журналістів і блогерів.
Зеленський таки вийшов на невеликий брифінг до журналістів.
Спочатку він заявив, що Порошенко привітав його з перемогою на виборах і запропонував свою допомогу і поради.
Зеленський записав перше відеозвернення після завершення виборів, усім подякував: "Ми об'єднали країну"
Разом із командою Порошенко заспівав гімн Українт pic.twitter.com/U5AGd8jf9z— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) 21 квітня 2019 р.
Президент Петро Порошенко наголошує, що його команда буде захищати стабільність фінансово-банківської системи, аби захистити вкладників Приватбанку.
"Наша команда буде захищати стабільність фінансово-банківської системи, бо вже очевидно, що з Коломойським планують розрахуватися за підтримку на виборах поверненням Приватбанку. Скасування його націоналізації створить ризики для коштів десятків мільйонів вкладників-українців. Ми будемо захищати десятки мільйонів українців", – сказав глава держави.
Президент Петро Порошенко заявив, що він і його команда готові допомагати в перехідний період новому президенту Володимиру Зеленському.
Хочу наголосити, що особисто я і вся моя команда готова підставити плече президенту в усіх його рішеннях, які відповідатимуть національним інтересам України і наближатимуть нас до Євросоюзу і НАТО", - сказав він.
Порошенко: "Вже наступного місяця я залишу пост глави держави. Так вирішила більшість українців – і я сприймаю це рішення. Я піду з офісу, але я не йду з політики. Я залишаюся в політиці. Буду боротися за Україну", – заявив Порошенко.
Порошенко - справжній політик. Це треба визнати. Йому дуже тяжко говорити, просто видно, як у нього мокріють очі, але він гідно вийшов і виступає. pic.twitter.com/yxKTo0x2sv— Roman Romaniuk (@romromaniuk) 21 квітня 2019 р.
Кандидат у президенти Петро Порошенко заявив, що подзвонить своєму опоненту Володимиру Зеленському, щоб привітати його після оголошення результатів національного екзит-полу, за результатами якого Зеленський переміг Порошенка.
Актор "Кварталу 95" Євген Кошовий про своє "прем'єрство":
Кошовий каже, що прем‘єром не буде... #Вибори pic.twitter.com/Au7JE4Av58— Roman Kravets (@RomanKravets) 21 квітня 2019 р.
Петро Порошенко заявив, що не буде йти з політики після оприлюднення результатів екзит-полів.
Кандидат у президенти Володимир Зеленський пообіцяв, що не підведе українців після озвучення результатів екзит-полів.
Як дивилися екзит-поли у штабі Зе #вибори pic.twitter.com/7WUh9lsrgW— Roman Kravets (@RomanKravets) 21 квітня 2019 р.
Екзит-поли, проведені для ТСН і телеканалу "112 Україна", свідчать про впевнену перемогу Володимира Зеленського над Петром Порошенком у другому турі виборів президента: Зеленський набрав 72,7% голосів виборців, а Порошенко – 27,3%.
Зеленський заходить на брифінг під музику із «Слуги народу» pic.twitter.com/TL15sMtfeN— Roman Kravets (@RomanKravets) 21 квітня 2019 р.
Вибори завершилися - час єднати країну.— Анатолій Гриценко (@agrytsenko) 21 квітня 2019 р.
Рахунок баскетбольний, нищівний. По суті, конституційна більшість виборців, які прийшли на дільниці, сказали тверде "ні" чинній владі - її брехні, корупції і... https://t.co/NxyxmDSyEN
У другому турі президентських виборів 2019 року переміг шоумен Володимир Зеленський. Згідно з даними національного екзит-полу на 18:00 годину, за Зеленського проголосували 73,2% опитаних, а за чинного президента Петра Порошенка – 25,3% учасників опитування, зіпсували бюлетені - 1,5%.
По регіонах:
захід – Зеленський набрав 57,0%, а Порошенко – 41,3%, зіпсовано – 1,8 % бюлетенів;
центр – Зеленський – 70,3%, Порошенко – 28,0%, зіпсовано – 1,7% бюлетенів;
південь – Зеленський – 85,4%, Порошенко – 13,4%, зіпсували бюлетені – 1,1%;
схід – Зеленський – 87,7 Порошенко – 11,2%, зіпсовано – 1,1 % бюлетенів.
ОПОРА оцінила якість процесу голосування з 12 до 16 год. Як засвідчив моніторинг, кількість порушень у звітний період не була масовою, але окремі інциденти вимагають оперативного втручання правоохоронних органів.— Civil Network OPORA (@opora) 21 квітня 2019 р.
Повний звіт на сайті → https://t.co/XQxscwfKGB pic.twitter.com/QFrYIqw1Iw
За даними одного огляду любителів напоїв (не загальнонаціонального), прямо на виході із барів:— Roman Romaniuk (@romromaniuk) 21 квітня 2019 р.
73,7% - обрали "Зелений мексиканець";
26,3% - "Шоколадний лікер".
Все, у Зе штабі до сцени не пройти. О 20.00 брифінг Зеленського #вибори pic.twitter.com/YtzUyx0Oun— Roman Kravets (@RomanKravets) 21 квітня 2019 р.
На виборах у другому турі проголосували близько 3,5 тисяч мешканців окупованого Криму і Севастополя, включаючи тих, хто живе на материковій Україні, повідомив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.
У "Зе!штабі" - турнір з настільного тенісу і футболу.
Теніс так теніс - Зе штаб #Вибори pic.twitter.com/5G047dNhtX— Roman Kravets (@RomanKravets) 21 квітня 2019 р.
Стефанчук про співпрацю Зеленського з парламентом #вибори #зеленский pic.twitter.com/rWtFjH0yfO— Roman Kravets (@RomanKravets) 21 квітня 2019 р.
Речник АП Андрій Жигулін про п'ять років з Порошенком: Це драйв, який ніколи не закінчується pic.twitter.com/mnesK8b0w8— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) 21 квітня 2019 р.
Явка на 16:00 на виборах Президента України складає 49,3% з похибкою 0,7% - ОПОРА
Представник команди кандидата у президенти Володимира Зеленського Олександр Данилюк заявив що його "не цікавить" можливе призначення на посаду глави МЗС у разі перемоги Зеленського на виборах-2019: "Я це (можливе призначення - ред.) не підтверджую, мене ця посада не цікавить".
Голосування у другому турі виборів президента України завершилось на 11 закордонних дільницях.
Станом на 17:00 поліція отримала 938 повідомлень, пов’язаних з порушеннями від час виборчого процесу, за фактами відкрито 12 кримінальних проваджень та складено 13 адмінпротоколів.
Штаб за 7 секунд pic.twitter.com/sMGw07RJ2p— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) 21 квітня 2019 р.
"Квартал 95" уже запланував концерти без Зеленського. Уже написаний концерт і плануються зйомки 5 травня без кандидата.
Що відбувається в Арсеналі у Штабі Порошенка, та коли він сам має сюди приїхати pic.twitter.com/XI2wqgknmu— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) 21 квітня 2019 р.
Ситуація у Зе штабі станом на 17.38 pic.twitter.com/SfeYfPwF0d— Roman Kravets (@RomanKravets) 21 квітня 2019 р.
Яка атмосфера в штабу Порошенка pic.twitter.com/CTGmUY6UJm— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) 21 квітня 2019 р.
Коментар УП Артура Герасимова #вибори pic.twitter.com/V2xMtJvSYV— Roman Kravets (@RomanKravets) 21 квітня 2019 р.
У штабі кандидата в президенти Володимира Зеленського не називають прізвищ претендентів на посади голів Міноборони, МЗС і СБУ - це "небезпечно для кандидатів - до інавгурації можуть не дожити".
Екскурсія штабом Порошенка #вибори pic.twitter.com/6EOqHudaAi— Roman Kravets (@RomanKravets) 21 квітня 2019 р.
На виборчій дільниці в Австралії, де вже завершилося голосування у другому турі виборів президента України, порахували голоси, пише "Європейська правда".
За даними посольства України в Австралії, загалом участь у виборах взяли 99 осіб: Петра Порошенка підтримали 72 виборця, Володимира Зеленського – 26. Один бюлетень визнано недійсним.
Станом на 16 годину внесено 10 відомостей про кримінальні правопорушення до ЄРДР— МВС України (@MVS_UA) 21 квітня 2019 р.
В Національній поліції зафіксували 816 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом.
Деталі: https://t.co/IB08D5G4Yu pic.twitter.com/jDaZPFWdDE
На шести виборчих дільницях України під час другого туру президентських виборів не дозволили працювати інтерв’юерам Національного екзит-полу.
Сумно і невесело у Штабі Порошенка. Навіть найбільшим "оптимістам" команди ПП Герасимову і Гончаренку важко витискати із себе усмішки і бадьорити публіку pic.twitter.com/xECl7LiHer— Roman Romaniuk (@romromaniuk) 21 квітня 2019 р.
У штабі Порошенка досить спокійна атмосфера. Журналістів годують канапками, мафінами та пирогами pic.twitter.com/TxFKEVoLWg— Roman Kravets (@RomanKravets) 21 квітня 2019 р.
У порівнянні з першим туром виборів, інтенсивність порушень є меншою. Це може свідчити про належну організацію голосування та ефективні профілактичні дії Нацполіції з упередження виборчих злочинів.— Civil Network OPORA (@opora) 21 квітня 2019 р.
У цій публікації ми зібрали порушення станом на 12:00.https://t.co/vqhzQGo0ue
#ДПСУ: по інформації громадян, які перетинають адмінмежу ТОТ АР Крим в напрямку материкової частини України, окупанти проводять опитування щодо того, чи будуть проїжджаючи голосувати, в якому населеному пункті, за якого кандидата та на якій виборчій дільниці. pic.twitter.com/NSZOSlnDRV— МВС України (@MVS_UA) 21 квітня 2019 р.
У Берліні явка виборців на 50% вища, ніж у першому турі.
До 13 год. у Берліні проголосували майже 900 наших співгромадян! Це на 50% більше ніж у першому турі, до того ж поки практично без черг. І це попри той факт, що сьогодні католики і лютерани відзначають світлий день Воскресіння Христового. Тож нині - справжнє свято 🇺🇦демократії! pic.twitter.com/SfEAxhl56Y— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 21 квітня 2019 р.
Як виглядає закрита частина Штабу Зе? Там де тільки штабісти і ніякої преси) отак виглядає pic.twitter.com/svtEqb73Hs— Roman Romaniuk (@romromaniuk) 21 квітня 2019 р.
Станом на 12:00 явка українських виборців на дільниці у Мінську перевищує зафіксовану на цей час у першому турі виборів президента України, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на посольство України в Білорусі.
У штабі Зеленського присутні кілька десятків журналістів. Гості п'ють соки, їдять печиво, передає кореспондент УП.
|Всі фото Ельдара Сарахмана, УП
До штабу кандидата у президенти Володимира Зеленського приїхала поліція та склала акт правопорушення щодо незаконної демонстрації заповненого бюлетеня після голосування.
|Поліція під офісом Зеленського
Фото: Роман Кравець, УП
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман проголосував у другому турі виборів президента. На дільниці він заявив: "Маленький бюлетень великого майбутнього". Цією фразою він майже повторив відомі слова американського автронавта Ніла Армстронга, який першим ступив на Місяць. Тоді він назвав свій вчинок "маленькиим кроком для людини, але гігантським стрибком для всього людства".
У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що поліція перевірить факт демонстрації бюлетеня кандидатом у президенти Володимиром Зеленським і дасть правову оцінку інциденту.
Станом на 13:00 до поліції надійшло 431 повідомлення, пов’язане з виборами. Про це повідомив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич.
ЦВК повідомила явку станом на 11 годину за даними з усіх 199 територіальних виборчих округів – 18,13%.
Це більше, ніж було станом на 11 годину в першому турі (16,65%).
Екс-кандидат у президенти, нардеп Олег Ляшко не планує йти на дільницю та голосувати у другому турі виборів. Замість цього він вирушив до храму.
Завершилося голосування на виборчій дільниці в Австралії, яка відкрилась першою серед закордонних дільниць, пише "Європейська правда".
Другий президент України Леонід Кучма проголосував у другому турі президентських виборів і порадив майбутньому голові держави менше обіцяти і більше робити.
Керівник поліції Києва Андрій Крищенко повідомив, що у столиці всі дільниці відкрились вчасно, без особливих порушень та зауважень.
"Станом на 12 годину зареєстровано 31 звернення від громадян стосовно порушення виборчого законодавства", - сказав він.
Посол України в Німеччини Андрій Мельник опублікував фото відомого співака Олега Винника на виборчій дільниці у Берліні.
Чинний глава держави і кандидат у президенти Петро Порошенко проголосував під час проведення другого туру виборів та закликав українців голосувати з розумом, щоб зберегти країну і національну стратегію.
|Фото Ельдара Сарахмана, УП
Станом на 11 годину ранку участь у другому турі виборів президента взяли 17,08% виборців, повідомили в ЦВК за даними з 69 із 199 територіальних виборчих округів.
На кількох виборчих дільницях під час початку голосування не вистачало бюлетенів та скриньок для них.
У Тернопільській області на виборчій дільниці помер виборець, повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук
"Обираємо головнокомандувача країни" - сказав Парубій, прийшовши на дільницю, повідомляє кореспондент УП.
|Фото Ельдара Сарахмана, УП
Хто рано встає - той голосує без черг 😉. Усім сьогодні бажаю виконати свій громадянський обов‘язок і зробити відповідальний вибір. Дякую всім, хто забезпечує чесні, прозорі і демократичні вибори! 🇺🇦#Україна_понад_усе pic.twitter.com/lk8CTxZRSp— Уляна Супрун (@usuprun) 21 квітня 2019 р.
У посольстві США в Україні сподіваються на активну участь громадян України у другому турі президентських виборів, йдеться в заяві посла США в Україні Марі Йованович.
У Варшаві та Кракові величезні черги з виборців, які хочуть проголосувати у другому турі виборів президента України.
|Голосування на виборчій дільниці в Будинку офіцерів у Києві
Фото: Ельдар Сарахман, УП
|Голосування на виборчій дільниці в Будинку офіцерів у Києві
Фото: Ельдар Сарахман, УП
|Голосування на виборчій дільниці в Будинку офіцерів у Києві
Фото: Ельдар Сарахман, УП
|Голосування на виборчій дільниці в Будинку офіцерів у Києві
Фото: Ельдар Сарахман, УП
Одна виборча дільниця не відкрилася в неділю на території Донецької області, підконтрольній уряду - в с. Лебединське Волноваського району, повідомив глава Нацполіції Сергій Князєв.
Голова ЦВК Тетяна Сліпачук повідомила в суботу ввечері, що всі 100% дільничних виборчих комісій отримали виборчі бюлетені від окружних виборчих комісій.
"Всього було передано бюлетені для голосування у майже 30 тисяч дільниць", - уточнила вона.
У столиці Чехії Празі за півгодини до відкриття виборчої дільниці вже вишукувалася черга з виборців на другом турі виборів президента України, пише "Європейська правда" з посиланням на посла України в Чехії Євгена Перебийніса.
#Прага. Півгодини до відкриття виборчої дільниці pic.twitter.com/DB89bU2oQb— Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) 21 квітня 2019 р.
Нагадуємо, що перші результати Національного екзит-полу після другого туру президентських виборів в Україні з’являться о 20:00 21 квітня.
За словами директора фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Ірини Бекешкіної, о 20:00 будуть оголошені результати станом на 18 годину, а о 22:00 – станом на 20 годину.
Агітація сьогодні заборонена, однак аналітик ЧЕСНО зафіксував - у Львові продовжують висіти борди, виконані у стилістиці обох кандидатів. pic.twitter.com/7zqTrK8nPv— ЧЕСНО (@chesno_movement) 21 квітня 2019 р.
У неділю, 21 квітня, проходить другий тур виборів президента України, до якого вийшли двоє кандидатів – чинний президент Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський.
На дільницях, розташованих в Україні, голосування триватиме з 8 до 20 години. На закордонних – за часом країни перебування.