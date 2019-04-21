Хроника выборов президента 2019, второй тур

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Воскресенье, 21 апреля 2019, 08:00
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13:18

Другий президент України Леонід Кучма проголосував у другому турі президентських виборів і порадив майбутньому голові держави менше обіцяти і більше робити. 

12:52

Керівник поліції Києва Андрій Крищенко повідомив, що у столиці всі дільниці відкрились вчасно, без особливих порушень та зауважень.

"Станом на 12 годину зареєстровано 31 звернення від громадян стосовно порушення виборчого законодавства", - сказав він.

12:50

Посол України в Німеччини Андрій Мельник опублікував фото відомого співака Олега Винника на виборчій дільниці у Берліні.

 

12:35

Чинний глава держави і кандидат у президенти Петро Порошенко проголосував під час проведення другого туру виборів та закликав українців голосувати з розумом, щоб зберегти країну і національну стратегію.

Фото Ельдара Сарахмана, УП 

11:47

Станом на 11 годину ранку участь у другому турі виборів президента взяли 17,08% виборців, повідомили в ЦВК за даними з 69 із 199 територіальних виборчих округів.

11:28

На кількох виборчих дільницях під час початку голосування не вистачало бюлетенів та скриньок для них.

11:21

У Тернопільській області на виборчій дільниці помер виборець, повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук 

11:13

"Обираємо головнокомандувача країни" - сказав Парубій, прийшовши на дільницю, повідомляє кореспондент УП.

Фото Ельдара Сарахмана, УП

11:08

10:53

У посольстві США в Україні сподіваються на активну участь громадян України у другому турі президентських виборів, йдеться в заяві посла США в Україні Марі Йованович.

10:31

У Варшаві та Кракові величезні черги з виборців, які хочуть проголосувати у другому турі виборів президента України.

 
10:22
Голосування на виборчій дільниці в Будинку офіцерів у Києві
Фото: Ельдар Сарахман, УП
Голосування на виборчій дільниці в Будинку офіцерів у Києві
Фото: Ельдар Сарахман, УП
Голосування на виборчій дільниці в Будинку офіцерів у Києві
Фото: Ельдар Сарахман, УП
Голосування на виборчій дільниці в Будинку офіцерів у Києві
Фото: Ельдар Сарахман, УП
10:19

Одна виборча дільниця не відкрилася в неділю на території Донецької області, підконтрольній уряду - в с. Лебединське Волноваського району, повідомив глава Нацполіції Сергій Князєв.

09:23

Голова ЦВК Тетяна Сліпачук повідомила в суботу ввечері, що всі 100% дільничних виборчих комісій отримали виборчі бюлетені від окружних виборчих комісій.

"Всього було передано бюлетені для голосування у майже 30 тисяч дільниць", - уточнила вона.

09:15

У столиці Чехії Празі за півгодини до відкриття виборчої дільниці вже вишукувалася черга з виборців на другом турі виборів президента України, пише "Європейська правда" з посиланням на посла України в Чехії Євгена Перебийніса.

08:39

Нагадуємо, що перші результати Національного екзит-полу після другого туру президентських виборів в Україні з’являться о 20:00 21 квітня.

За словами директора фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Ірини Бекешкіної, о 20:00 будуть оголошені результати станом на 18 годину, а о 22:00 – станом на 20 годину.

08:23

08:02

У неділю, 21 квітня, проходить другий тур виборів президента України, до якого вийшли двоє кандидатів – чинний президент Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський.

На дільницях, розташованих в Україні, голосування триватиме з 8 до 20 години. На закордонних – за часом країни перебування.

Темы: выборы президента 2019 Порошенко Зеленский


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