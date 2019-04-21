Хроника выборов президента 2019, второй тур
Другий президент України Леонід Кучма проголосував у другому турі президентських виборів і порадив майбутньому голові держави менше обіцяти і більше робити.
Керівник поліції Києва Андрій Крищенко повідомив, що у столиці всі дільниці відкрились вчасно, без особливих порушень та зауважень.
"Станом на 12 годину зареєстровано 31 звернення від громадян стосовно порушення виборчого законодавства", - сказав він.
Посол України в Німеччини Андрій Мельник опублікував фото відомого співака Олега Винника на виборчій дільниці у Берліні.
Чинний глава держави і кандидат у президенти Петро Порошенко проголосував під час проведення другого туру виборів та закликав українців голосувати з розумом, щоб зберегти країну і національну стратегію.
|Фото Ельдара Сарахмана, УП
Станом на 11 годину ранку участь у другому турі виборів президента взяли 17,08% виборців, повідомили в ЦВК за даними з 69 із 199 територіальних виборчих округів.
На кількох виборчих дільницях під час початку голосування не вистачало бюлетенів та скриньок для них.
У Тернопільській області на виборчій дільниці помер виборець, повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук
"Обираємо головнокомандувача країни" - сказав Парубій, прийшовши на дільницю, повідомляє кореспондент УП.
|Фото Ельдара Сарахмана, УП
Хто рано встає - той голосує без черг 😉. Усім сьогодні бажаю виконати свій громадянський обов‘язок і зробити відповідальний вибір. Дякую всім, хто забезпечує чесні, прозорі і демократичні вибори! 🇺🇦#Україна_понад_усе pic.twitter.com/lk8CTxZRSp— Уляна Супрун (@usuprun) 21 квітня 2019 р.
У посольстві США в Україні сподіваються на активну участь громадян України у другому турі президентських виборів, йдеться в заяві посла США в Україні Марі Йованович.
У Варшаві та Кракові величезні черги з виборців, які хочуть проголосувати у другому турі виборів президента України.
|Голосування на виборчій дільниці в Будинку офіцерів у Києві
Фото: Ельдар Сарахман, УП
|Голосування на виборчій дільниці в Будинку офіцерів у Києві
Фото: Ельдар Сарахман, УП
|Голосування на виборчій дільниці в Будинку офіцерів у Києві
Фото: Ельдар Сарахман, УП
|Голосування на виборчій дільниці в Будинку офіцерів у Києві
Фото: Ельдар Сарахман, УП
Одна виборча дільниця не відкрилася в неділю на території Донецької області, підконтрольній уряду - в с. Лебединське Волноваського району, повідомив глава Нацполіції Сергій Князєв.
Голова ЦВК Тетяна Сліпачук повідомила в суботу ввечері, що всі 100% дільничних виборчих комісій отримали виборчі бюлетені від окружних виборчих комісій.
"Всього було передано бюлетені для голосування у майже 30 тисяч дільниць", - уточнила вона.
У столиці Чехії Празі за півгодини до відкриття виборчої дільниці вже вишукувалася черга з виборців на другом турі виборів президента України, пише "Європейська правда" з посиланням на посла України в Чехії Євгена Перебийніса.
#Прага. Півгодини до відкриття виборчої дільниці pic.twitter.com/DB89bU2oQb— Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) 21 квітня 2019 р.
Нагадуємо, що перші результати Національного екзит-полу після другого туру президентських виборів в Україні з’являться о 20:00 21 квітня.
За словами директора фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Ірини Бекешкіної, о 20:00 будуть оголошені результати станом на 18 годину, а о 22:00 – станом на 20 годину.
Агітація сьогодні заборонена, однак аналітик ЧЕСНО зафіксував - у Львові продовжують висіти борди, виконані у стилістиці обох кандидатів. pic.twitter.com/7zqTrK8nPv— ЧЕСНО (@chesno_movement) 21 квітня 2019 р.
У неділю, 21 квітня, проходить другий тур виборів президента України, до якого вийшли двоє кандидатів – чинний президент Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський.
На дільницях, розташованих в Україні, голосування триватиме з 8 до 20 години. На закордонних – за часом країни перебування.
powered by lun.ua