Хроника выборов президента 2019, второй тур

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У неділю, 21 квітня, проходить другий тур виборів президента України, до якого вийшли двоє кандидатів – чинний президент Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський.

На дільницях, розташованих в Україні, голосування триватиме з 8 до 20 години. На закордонних – за часом країни перебування.