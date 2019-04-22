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Суд приостановил требование переименовать УПЦ МП

Понедельник, 22 апреля 2019, 17:50
Суд приостановил требование переименовать УПЦ МП

Окружной административный суд Киева удовлетворил просьбу Украинской православной церкви Московского патриархата, что позволяет ей не переименовываться до 26 апреля.

Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба Окружного админсуда.

Суд рассмотрел заявление об обеспечении иска по делу об отмене приказа Министерства культуры, согласно которому "Киевская митрополия Украинской православной церкви" и ряд религиозных организаций должны внести изменения в свои официальные названия и подать соответствующие изменения в свой устав на регистрацию до 26 апреля 2019 года.

Суд удовлетворил заявление так называемой "Киевской митрополии УПЦ" об обеспечении иска "ввиду того, что непринятие таких мер может существенно осложнить или сделать невозможным восстановление нарушенных или оспариваемых прав или интересов истца".

"По мнению суда, реализация в настоящее время (до решения дела по существу) оспариваемого акта и совершения во исполнение него действий может привести к неоправданному вмешательству государства в сферу деятельности религиозной организации как юридического лица", – говорится в сообщении.

Суд отмечает, что "принятие мер обеспечения иска не приводит к фактическому разрешению спора, поскольку они направлены исключительно на сохранение существующего положения до завершения рассмотрения дела по существу".

При этом суд привлек 265 религиозных организаций к участию в деле в качестве третьих лиц.

Напомним:

  • 15 декабря 2018 года состоялся Объединительный собор новой Православной церкви Украины, ее возглавил митрополит Епифаний. УПЦ МП отказалась официально объединяться с ПЦУ.
  • 20 декабря Верховная Рада проголосовала за проект закона, согласно которому Украинская православная церковь Московского патриархата должна изменить название и указать свою принадлежность к России.
  • Один из авторов закона пояснил: если религиозные организации не выполнят положение, то регистрация будет отменена и им придется заново подать документы. На добровольное переименование было выделено два месяца. А через 9 месяцев можно будет отменить регистрацию в случае отказа переименоваться.
  • 26 января 2019 года Министерство культуры обнародовало перечень религиозных организаций (объединений), которым необходимо внести изменения в свой устав (положение) относительно названий организаций.
  • 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины. Официально результаты еще не установлены, но очевидна победа Владимира Зеленского над Петром Порошенко. Именно последний добивался создания поместной украинской церкви с предоставлением ей томоса.

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Темы: церковьрелигиясуд
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