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Онуфрий благословил Зеленского и пообещал свою поддержку

Понедельник, 22 апреля 2019, 10:26

Глава Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий поздравил Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины и заявил, что он может рассчитывать на поддержку УПЦ МП.

Об этом сообщает пресс-служба церкви.

По его словам, уверенная победа Зеленского на выборах является признаком того, что заявленные им приоритеты развития страны совпадают с надеждами и стремлениями украинцев, которые хотят единства, мира и процветания, а также "искоренения всего того, что вносит раздор и вражду внутрь Украинского государства" .

"Уверен, что Ваше служение на посту президента Украины будет выступать гарантом соблюдения государственной властью Конституции, определенного основным законом принципа невмешательства государства в дела церкви, а также прав и свобод верующих всех конфессий", - сказал Онуфрий.

"Вы можете рассчитывать на безусловную поддержку Украинской православной церкви во всех вопросах, которые будут способствовать утверждению и развитию духовных и нравственных ценностей украинского общества", - добавил он.

Также глава УПЦ МП дал свое благословение Зеленскому на его "новом и ответственном пути служения Украине и ее народу".

Напомним:

  • 21 апреля в Украине прошел второй тур президентских выборов.
  • Центральная избирательная комиссия обработала 95.21% электронных протоколов второго тура выборов президента Украины. Владимир Зеленский набирает 73.16% голосов, Петр Порошенко - 24.5%.
  • Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что выборы президента Украины состоялись, и между странами появился шанс на "возрождение убитой экономического взаимодействия".
  • Ранее лидер Чечни Рамзан Кадыров пожелал победителю украинских президентских выборов Владимиру Зеленскому "удачи в единении народов Украины и России", а в РПЦ заявили, что действующий президент Петр Порошенко "получил то, что заслужил".
  • Зеленского уже поздравил президент США, Франции, Беларуси и другие мировые лидеры.

Украинская правда

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Темы: церковьЗеленскийвыборы президента 2019
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