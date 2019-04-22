Онуфрий благословил Зеленского и пообещал свою поддержку

Глава Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий поздравил Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины и заявил, что он может рассчитывать на поддержку УПЦ МП.

Об этом сообщает пресс-служба церкви.

По его словам, уверенная победа Зеленского на выборах является признаком того, что заявленные им приоритеты развития страны совпадают с надеждами и стремлениями украинцев, которые хотят единства, мира и процветания, а также "искоренения всего того, что вносит раздор и вражду внутрь Украинского государства" .

"Уверен, что Ваше служение на посту президента Украины будет выступать гарантом соблюдения государственной властью Конституции, определенного основным законом принципа невмешательства государства в дела церкви, а также прав и свобод верующих всех конфессий", - сказал Онуфрий.

"Вы можете рассчитывать на безусловную поддержку Украинской православной церкви во всех вопросах, которые будут способствовать утверждению и развитию духовных и нравственных ценностей украинского общества", - добавил он.

Также глава УПЦ МП дал свое благословение Зеленскому на его "новом и ответственном пути служения Украине и ее народу".

Напомним: