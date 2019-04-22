ОБСЕ сравнила первый и второй тур выборов

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Понедельник, 22 апреля 2019, 15:37

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе отметили высокий уровень организации второго тура президентских выборов в Украине, который состоялся 21 апреля.

С соответствующим заявлением выступил спецкоординатор миссии наблюдателей ОБСЕ Джордж Церетели на пресс-конференции в понедельник в Киеве, отметив, что подготовка и проведение выборов были на лучшем уровне, чем в первом туре, передает "Интерфакс-Украина".

"Подсчет и подведение итогов в целом оцениваем позитивно", - добавил он.

По его словам выборы в Украине были конкурентными и проводились с уважением прав и свобод.

В тоже время в организации заявили, что в ходе повторного голосования отмечалось продолжение использования административного ресурса.

Церетел также отметил, что "частные телеканалы несбалансированно и предвзято освещали информацию о деятельности кандидатов".

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Напомним:

  • 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
  • Согласно данным экзит-пола, за Зеленского отдали голоса 73% опрошенных украинцев, за Петра Порошенко – 25.5%.
  • Президент Петр Порошенко заявил, что он и его команда готовы помогать в переходный период новому президенту Владимиру Зеленскому.
  • Позже Порошенко поздравилсвоего оппонента шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах.

Темы: ОБСЕ выборы президента 2019
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