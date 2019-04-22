Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ОБСЕ сравнила первый и второй тур выборов

Понедельник, 22 апреля 2019, 15:37

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе отметили высокий уровень организации второго тура президентских выборов в Украине, который состоялся 21 апреля.

С соответствующим заявлением выступил спецкоординатор миссии наблюдателей ОБСЕ Джордж Церетели на пресс-конференции в понедельник в Киеве, отметив, что подготовка и проведение выборов были на лучшем уровне, чем в первом туре, передает "Интерфакс-Украина".

"Подсчет и подведение итогов в целом оцениваем позитивно", - добавил он.

По его словам выборы в Украине были конкурентными и проводились с уважением прав и свобод.

В тоже время в организации заявили, что в ходе повторного голосования отмечалось продолжение использования административного ресурса.

Церетел также отметил, что "частные телеканалы несбалансированно и предвзято освещали информацию о деятельности кандидатов".

Читайте также: Президент ненависти. Чего стоит бояться Зеленскому

Напомним:

  • 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
  • Согласно данным экзит-пола, за Зеленского отдали голоса 73% опрошенных украинцев, за Петра Порошенко – 25.5%.
  • Президент Петр Порошенко заявил, что он и его команда готовы помогать в переходный период новому президенту Владимиру Зеленскому.
  • Позже Порошенко поздравилсвоего оппонента шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах.

Темы: ОБСЕвыборы президента 2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Все новости...
ОБСЕ
Парламентская ассамблея ОБСЕ назвала РФ государством-спонсором терроризма
Кулеба приветствует отчет ОБСЕ о похищении Россией украинских детей: сильные доказательства
Россия отказалась платить взносы в Парламентскую ассамблею ОБСЕ
Последние новости
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
Все новости...
Реклама: