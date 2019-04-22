Янукович поздравил Зеленского

Беглый экс-президент Виктор Янукович, который скрывается на территории России, передал свои поздравления Владимиру Зеленскому в связи с его победой во втором туре выборов президента Украины.

Об этом сообщил пресс-секретарь сына Януковича Юрий Кирасир в Facebook.

Кроме того, подлинность поздравления УП подтвердил адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк.

"Я искренне поздравляю Вас с избранием на пост президента Украины. Украинцы доверили Вам этот пост в тяжелейший для нашей страны момент истории. Миролюбивый украинский народ расколот и радикализирован как никогда ранее", - говорится в обращении Януковича.

Также он назвал военные действия на Донбассе "братоубийственной войной", не упоминая об российской агрессии.

"Вина за эти чудовищные страдания лежит на Петре Порошенко и его соратниках, которые все эти годы проводили политику ненависти и насилия. Избиратели уже вынесли им однозначный приговор голосованием. А история наверняка вынесет свой, более жесткий", - считает Янукович.

По его словам, главная задача Зеленского – принести Украине мир, "объединить и примирить украинский народ".

Экс-президент "низко поклонился мудрому украинскому народу, который сделал осознанный выбор".

Янукович также пожелал Зеленскому "крепкого здоровья, благословения от Господа и успехов".

24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева признал Януковича виноватым в государственной измене и пособничестве в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны – и приговорил его к 13 годам заключения.

Приговор еще не вступил в силу, поскольку был обжалован.

Напомним: