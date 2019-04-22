Янукович поздравил Зеленского

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Понедельник, 22 апреля 2019, 10:00

Беглый экс-президент Виктор Янукович, который скрывается на территории России, передал свои поздравления Владимиру Зеленскому в связи с его победой во втором туре выборов президента Украины.

Об этом сообщил пресс-секретарь сына Януковича Юрий Кирасир в Facebook.

Кроме того, подлинность поздравления УП подтвердил адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк.

"Я искренне поздравляю Вас с избранием на пост президента Украины. Украинцы доверили Вам этот пост в тяжелейший для нашей страны момент истории. Миролюбивый украинский народ расколот и радикализирован как никогда ранее", - говорится в обращении Януковича.

Также он назвал военные действия на Донбассе "братоубийственной войной", не упоминая об российской агрессии.

"Вина за эти чудовищные страдания лежит на Петре Порошенко и его соратниках, которые все эти годы проводили политику ненависти и насилия. Избиратели уже вынесли им однозначный приговор голосованием. А история наверняка вынесет свой, более жесткий", - считает Янукович.

По его словам, главная задача Зеленского – принести Украине мир, "объединить и примирить украинский народ".

Экс-президент "низко поклонился мудрому украинскому народу, который сделал осознанный выбор". 

Янукович также пожелал Зеленскому "крепкого здоровья, благословения от Господа и успехов".

24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева признал Януковича виноватым в государственной измене и пособничестве в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны – и приговорил его к 13 годам заключения.

Приговор еще не вступил в силу, поскольку был обжалован.

Напомним:

  • 21 апреля в Украине прошел второй тур президентских выборов.
  • Центральная избирательная комиссия обработала 95.21% электронных протоколов второго тура выборов президента Украины. Владимир Зеленский набирает 73.16% голосов, Петр Порошенко - 24.5%.
  • Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что выборы президента Украины состоялись, и между странами появился шанс на "возрождение убитой экономического взаимодействия".
  • Ранее лидер Чечни Рамзан Кадыров пожелал победителю украинских президентских выборов Владимиру Зеленскому "удачи в единении народов Украины и России", а в РПЦ заявили, что действующий президент Петр Порошенко "получил то, что заслужил".
  • Зеленского уже поздравил президент США, Франции, Беларуси и другие мировые лидеры.

Украинская правда

Темы: Янукович Зеленский выборы президента 2019
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