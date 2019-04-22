Янукович поздравил Зеленского
Беглый экс-президент Виктор Янукович, который скрывается на территории России, передал свои поздравления Владимиру Зеленскому в связи с его победой во втором туре выборов президента Украины.
Об этом сообщил пресс-секретарь сына Януковича Юрий Кирасир в Facebook.
Кроме того, подлинность поздравления УП подтвердил адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк.
"Я искренне поздравляю Вас с избранием на пост президента Украины. Украинцы доверили Вам этот пост в тяжелейший для нашей страны момент истории. Миролюбивый украинский народ расколот и радикализирован как никогда ранее", - говорится в обращении Януковича.
Также он назвал военные действия на Донбассе "братоубийственной войной", не упоминая об российской агрессии.
"Вина за эти чудовищные страдания лежит на Петре Порошенко и его соратниках, которые все эти годы проводили политику ненависти и насилия. Избиратели уже вынесли им однозначный приговор голосованием. А история наверняка вынесет свой, более жесткий", - считает Янукович.
По его словам, главная задача Зеленского – принести Украине мир, "объединить и примирить украинский народ".
Экс-президент "низко поклонился мудрому украинскому народу, который сделал осознанный выбор".
Янукович также пожелал Зеленскому "крепкого здоровья, благословения от Господа и успехов".
24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева признал Януковича виноватым в государственной измене и пособничестве в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны – и приговорил его к 13 годам заключения.
Приговор еще не вступил в силу, поскольку был обжалован.
Напомним:
- 21 апреля в Украине прошел второй тур президентских выборов.
- Центральная избирательная комиссия обработала 95.21% электронных протоколов второго тура выборов президента Украины. Владимир Зеленский набирает 73.16% голосов, Петр Порошенко - 24.5%.
- Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что выборы президента Украины состоялись, и между странами появился шанс на "возрождение убитой экономического взаимодействия".
- Ранее лидер Чечни Рамзан Кадыров пожелал победителю украинских президентских выборов Владимиру Зеленскому "удачи в единении народов Украины и России", а в РПЦ заявили, что действующий президент Петр Порошенко "получил то, что заслужил".
- Зеленского уже поздравил президент США, Франции, Беларуси и другие мировые лидеры.