"Самопомич" готовит закон об ограничении президента, Гриценко раскритиковал

Депутаты из фракции "Самопомич" подготовили законопроект по ограничению полномочий президента, который не понравился бывшему министру обороны и кандидату в главы государства Анатолию Гриценко.

Об этом сообщили в Facebook соавтор этой инициативы вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид и сам Гриценко.

По словам заместителя председателя парламента, новый закон не даст президенту "стать заложником олигархов".

"Цель закона "О президенте", который подготовила "Самопомич" - не ограничить власть президента, а только привести ее в соответствие с Конституцией, и даже больше - защитить президента. Любой, кто приходит на такой объем власти становится очень уязвимым. А когда есть закон, который устанавливает правила игры, то он каждому, кто попытается влиять на президента, скажет: "Я не могу, у меня есть ограничения, установленные законом", - объясняет она.

В частности, законопроект, текст которого опубликован на сайте партии "Самопомич", предусматривает, что президент вносит представление о назначении министра обороны и министра иностранных дел по предложениям коалиции депутатских фракций.

При этом он не может указывать в своем представлении другие кандидатуры, кроме тех, которые предложила коалиция.

Однако лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко подверг этот проект закона сокрушительной критике.

"Прочитал законопроект "О ​​президенте Украины" авторства Оксаны Сыроид. Вывод: нельзя его принимать, не стоит даже регистрировать - этот законопроект является вредным для страны", - подчеркивает он в своем посте.

Политик признал, что необходимо лишить президента кадровых полномочий по "Укроборонпрому" или государственным регуляторам, но "категорически недопустимо" делать это так, как предлагает "Самопомич".

По его убеждению, нельзя лишать или ограничивать конституционные полномочия, передавая Верховной Раде и Кабмину вопросы кадровой политики и подотчетности по линии Министерства обороны, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки и формирования состава Совета нацбезопасности и обороны.

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