Вероятных нападавших на Гандзюк уже не подозревают в убийстве – СМИ

Пяти вероятным исполнителям убийства активистки Екатерины Гандзюк изменили подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

Об этом сообщает "Слидство.Инфо", отмечая, что журналисты узнали об этом во время судебного заседания во вторник.

Отмечается, что теперь Генпрокуратура инкриминирует Вячеславу Вишневскому, Виктору Горбунову, Владимиру Васяновичу и Никите Грабчуку нанесение тяжких повреждений, что предусматривает от 7 до 10 лет лишения свободы.

При этом за умышленное убийство, в котором мужчин подозревали к тому, можно получить более суровое наказание – лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Кроме того, издание сообщает, со ссылкой на собственные источники, что аналогично подозрение изменили Сергею Торбину, который, по версии следствия, организовал группу напавших.

"Украинская правда" обратилась за комментарием в Генпрокуратуру, однако там ни подтвердили, ни опровергли информацию.

Напомним: