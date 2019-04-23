Вероятных нападавших на Гандзюк уже не подозревают в убийстве – СМИ
Пяти вероятным исполнителям убийства активистки Екатерины Гандзюк изменили подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.
Об этом сообщает "Слидство.Инфо", отмечая, что журналисты узнали об этом во время судебного заседания во вторник.
Отмечается, что теперь Генпрокуратура инкриминирует Вячеславу Вишневскому, Виктору Горбунову, Владимиру Васяновичу и Никите Грабчуку нанесение тяжких повреждений, что предусматривает от 7 до 10 лет лишения свободы.
При этом за умышленное убийство, в котором мужчин подозревали к тому, можно получить более суровое наказание – лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.
Кроме того, издание сообщает, со ссылкой на собственные источники, что аналогично подозрение изменили Сергею Торбину, который, по версии следствия, организовал группу напавших.
"Украинская правда" обратилась за комментарием в Генпрокуратуру, однако там ни подтвердили, ни опровергли информацию.
Напомним:
- 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Катерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после многочисленных операций.
- Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
- 11 февраля председателю областного совета Херсонской области Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
- Впоследствии генпрокурор Юрий Луценко рассказал, как, по версии следствия, Мангер готовил убийство Гандзюк.
- Ночью 15 февраля суд избрал Мангеру мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 2,5 млн грн. Позже его адвокат внес за него залог, и председатель облсовета вышел на свободу.
- Отец Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери сотрудничал с партийцем "Батькивщины" Владиславом Мангером и членом БПП Андреем Гордеевым.
- Активисты и журналисты считают причастными к убийству – Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука.
- Следствие утверждало, что доказательств против Гордеева нет.