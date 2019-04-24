Совбез ООН соберется на заседание из-за "паспортного указа" Путина

Совет Безопасности ООН соберется на заседание, чтобы обсудить указ президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке получения российского гражданства жителям ОРДЛО.

Об этом рассказал представитель Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, передает "Укринформ".

"Заседание Совбеза ООН созвано по требованию Украины и состоится в четверг в 15:00 по Нью-Йорку", - сообщил Николенко.

Украинский дипломат добавил, что решение РФ нарушает Устав ООН, резолюцию СБ 2202 (2015) об одобрении Комплекса мер по имплементации Минских договоренностей, за которую голосовала и Россия, и собственно сами договоренности.

"Мы благодарны делегации Германии, которая сейчас председательствует в Совете Безопасности, и другим партнерам Украины за оперативную реакцию на наш запрос", - добавил он.

По киевскому времени, заседание начнется в 22:00.

Напомним: