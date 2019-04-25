Рада приняла закон о языке, который рассматривала два месяца
Народные депутаты приняли закон № 5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который начали рассматривать во втором чтении еще 28 февраля.
За это решение проголосовали 278 парламентариев.
Перед голосованием нардепам продемонстрировали фильм, где к ним обратились писатели, поэты, общественные активисты, ученые, актеры, церковные деятели, которые рассказали о важности принятия закона о функционировании украинского языка.
Также в зал парламента пришел Филарет, который перед этим в фильме заявил, что церковь настаивает на принятии закона о языке.
Кроме того, в зале присутствовал третий президент Виктор Ющенко.
Спикер парламента Андрей Парубий отметил, что президент Петр Порошенко пообещал подписать этот документ.
После принятия закона депутаты аплодировали стоя, кричали "Слава Украине", а затем спели гимн.
Полностью против проголосовала фракция "Оппозиционный блок".
Закон вступает в силу через 2 месяца со дня его опубликования за исключением ряда статей.
Как сообщает корреспондент "Украинской правды", люди на площади под Верховной Радой встретили принятый закон о государственном языке аплодисментами и скандированием "Слава Украине - Героям Слава". Националисты зажгли файеры. Акцию закончили исполнением песни "Смерека".
Впоследствии к людям на площади вышел спикер Парубий, Филарет и авторы закона.
Президент Петр Порошенко прокомментировал решение парламента в Facebook, где отметил, что принятие закона о языке - это действительно историческое решение, которое стоит рядом с восстановлением украинской армии и получением автокефалии Православной церковью Украины.
"Украинский язык - это символ нашего народа, нашего государства и нашей нации. И я благодарен всем, кто принимал участие в разработке, подготовке и реализации языкового закона, народным депутатам - за голоса "за", и всем украинцам за поддержку. Это - еще один важнейший шаг на пути нашей ментальной независимости", - написал он.
Закон закрепляет, что единственным государственным (официальным) языком в Украине является украинский – и он обязателен для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства.
Публичное унижение или пренебрежение к украинскому языку будет основанием для привлечения к юридической ответственности.
За умышленное искажение украинского языка в официальных документах и текстах или создание препятствий и ограничений в применении украинского языка также будут наказывать.
"Действие этого закона не распространяется на сферу частного общения и совершения религиозных обрядов", – отмечается в документе.
Кроме того, закон обязывает должностных лиц владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей.
Также государственный язык должен использоваться в образовательной сфере и трудовых отношениях, в медицинской сфере, обслуживании потребителей, в публичных мероприятиях, рекламе и других сферах.
Напомним:
- В первом чтении законопроект № 5670-д парламент принял 4 октября 2018 года.
- В декабре 2018 года профильный комитет доработал его, рассмотрев 2059 поправок.
- 28 февраля Верховная Рада начала рассматривать во втором чтении закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
- Утром 25 апреля возле Верховной Рады прошла акция в поддержку принятия закона об украинском языке №5670-д.