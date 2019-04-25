Рада приняла закон о языке, который рассматривала два месяца

Народные депутаты приняли закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который начали рассматривать во втором чтении еще 28 февраля.

За это решение проголосовали 278 парламентариев.

Перед голосованием нардепам продемонстрировали фильм, где к ним обратились писатели, поэты, общественные активисты, ученые, актеры, церковные деятели, которые рассказали о важности принятия закона о функционировании украинского языка.

Также в зал парламента пришел Филарет, который перед этим в фильме заявил, что церковь настаивает на принятии закона о языке.

Кроме того, в зале присутствовал третий президент Виктор Ющенко.

Спикер парламента Андрей Парубий отметил, что президент Петр Порошенко пообещал подписать этот документ.

Полностью проигнорировали голосование за закон о языке депутаты от групп "Воля народа" и "Возрождение", а также "Радикальной партии Ляшко".

Напомним: