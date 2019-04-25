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Рада приняла закон о языке, который рассматривала два месяца

Четверг, 25 апреля 2019, 11:02
Рада приняла закон о языке, который рассматривала два месяца
Эльдар Сарахман, Уп

Народные депутаты приняли закон № 5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который начали рассматривать во втором чтении еще 28 февраля.

За это решение проголосовали 278 парламентариев.

 

Перед голосованием нардепам продемонстрировали фильм, где к ним обратились писатели, поэты, общественные активисты, ученые, актеры, церковные деятели, которые рассказали о важности принятия закона о функционировании украинского языка.

Также в зал парламента пришел Филарет, который перед этим в фильме заявил, что церковь настаивает на принятии закона о языке.

Кроме того, в зале присутствовал третий президент Виктор Ющенко.

Спикер парламента Андрей Парубий отметил, что президент Петр Порошенко пообещал подписать этот документ.

После принятия закона депутаты аплодировали стоя, кричали "Слава Украине", а затем спели гимн.

Полностью против проголосовала фракция "Оппозиционный блок".

Закон вступает в силу через 2 месяца со дня его опубликования за исключением ряда статей.

 
автор фото Эльдар Сарахман,УП
 
автор фото Эльдар Сарахман,УП
 
автор фото Эльдар Сарахман,УП
 
автор фото Эльдар Сарахман,УП

Как сообщает корреспондент "Украинской правды", люди на площади под Верховной Радой встретили принятый закон о государственном языке аплодисментами и скандированием "Слава Украине - Героям Слава". Националисты зажгли файеры. Акцию закончили исполнением песни "Смерека".

 
автор Эльдар Сарахман, УП
 
автор Эльдар Сарахман, УП

Впоследствии к людям на площади вышел спикер Парубий, Филарет и авторы закона.

Президент Петр Порошенко прокомментировал решение парламента в Facebook, где отметил, что принятие закона о языке - это действительно историческое решение, которое стоит рядом с восстановлением украинской армии и получением автокефалии Православной церковью Украины.

"Украинский язык - это символ нашего народа, нашего государства и нашей нации. И я благодарен всем, кто принимал участие в разработке, подготовке и реализации языкового закона, народным депутатам - за голоса "за", и всем украинцам за поддержку. Это - еще один важнейший шаг на пути нашей ментальной независимости", - написал он.

Закон закрепляет, что единственным государственным (официальным) языком в Украине является украинский – и он обязателен для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства.

Публичное унижение или пренебрежение к украинскому языку будет основанием для привлечения к юридической ответственности.

За умышленное искажение украинского языка в официальных документах и ​​текстах или создание препятствий и ограничений в применении украинского языка также будут наказывать.

"Действие этого закона не распространяется на сферу частного общения и совершения религиозных обрядов", – отмечается в документе.

Кроме того, закон обязывает должностных лиц владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей.

Также государственный язык должен использоваться в образовательной сфере и трудовых отношениях, в медицинской сфере, обслуживании потребителей, в публичных мероприятиях, рекламе и других сферах.

Напомним: 

  • В первом чтении законопроект № 5670-д парламент принял 4 октября 2018 года.
  • В декабре 2018 года профильный комитет доработал его, рассмотрев 2059 поправок.
  • 28 февраля Верховная Рада начала рассматривать во втором чтении закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
  • Утром 25 апреля возле Верховной Рады прошла акция в поддержку принятия закона об украинском языке №5670-д.

Яна Миланова, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная Радаязык
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