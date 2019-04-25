Рада приняла закон о языке, который рассматривала два месяца
Народные депутаты приняли закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который начали рассматривать во втором чтении еще 28 февраля.
За это решение проголосовали 278 парламентариев.
Перед голосованием нардепам продемонстрировали фильм, где к ним обратились писатели, поэты, общественные активисты, ученые, актеры, церковные деятели, которые рассказали о важности принятия закона о функционировании украинского языка.
Также в зал парламента пришел Филарет, который перед этим в фильме заявил, что церковь настаивает на принятии закона о языке.
Кроме того, в зале присутствовал третий президент Виктор Ющенко.
Спикер парламента Андрей Парубий отметил, что президент Петр Порошенко пообещал подписать этот документ.
Полностью проигнорировали голосование за закон о языке депутаты от групп "Воля народа" и "Возрождение", а также "Радикальной партии Ляшко".
Напомним:
- В первом чтении законопроект № 5670-д парламент принял 4 октября 2018 года.
- В декабре 2018 года профильный комитет доработал его, рассмотрев 2059 поправок.
- 28 февраля Верховная Рада начала рассматривать во втором чтении закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
- Утром 25 апреля возле Верховной Рады прошла акция в поддержку принятия закона об украинском языке №5670-д.
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