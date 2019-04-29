Американские радикалы-националисты переходят в Вконтакте – СМИ

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Понедельник, 29 апреля 2019, 10:29

Все больше белых националистов-радикалов из США и мира используют российскую сеть Вконтакте для общения между собой и распространения своих "месседжей ненависти".

Об этом сообщает "Голос Америки".

Речь идет об антисемитах, исламофобах, людях, которые выступают за возвращение рабства и тому подобное.

В 2017 году их страницы начали блокировать Facebook и Twitter, поэтому националисты-радикалы изменили эти соцсети на ВК, поскольку там более лояльные правила.

В то же время, отмечается, что главной своей цели – расширить аудиторию – они пока не достигли, потому что в ВК имеют сравнительно небольшое количество друзей и подписчиков.

Сам ВК уверяет, что экстремистские посты удаляет.

"ВК решительно выступает против подстрекательства к насилию, экстремизма и незаконного контента. Мы удаляем такие материалы и блокируем сообщества или страницы, которые их распространяют через минуты после поступления жалобы", - говорится в официальном заявлении ВК.

Сообщается, что некоторые аккаунты действительно блокируют, но остаются и те, которые продолжают свободно публиковать посты с призывами к насилию и даже убийству.

Также отмечается, что националисты-радикалы нередко распространяют новости российских федеральных медиа, комментируют их на английском и русском.

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Темы: США соцсети Росcия
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