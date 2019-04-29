Порошенко раскритиковал намерение Зеленского давать россиянам гражданство

Действующий президент Петр Порошенко раскритиковал намерение победителя президентских выборов Владимира Зеленского предоставлять россиянам украинское гражданство.

Об этом он заявил в понедельник, выступая в Украинском католическом университете во Львове.

"Мы не будем воспринимать, что кто-то россиянам сейчас будет предоставлять святое украинское гражданство. Потому что они его примут все 140 миллионов, потому что у нас лучше. Но мы никому не дадим загубить Украину. Потому что украинское гражданство - это высокая честь", - сказал Порошенко.

"И мы никому не дадим возможности, чтобы нас купили за газ. Потому что главное, что они сейчас пытаются предложить - что в Украине будет дешевле газ", - добавил президент.

Напомним: