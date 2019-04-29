Порошенко раскритиковал намерение Зеленского давать россиянам гражданство
Действующий президент Петр Порошенко раскритиковал намерение победителя президентских выборов Владимира Зеленского предоставлять россиянам украинское гражданство.
Об этом он заявил в понедельник, выступая в Украинском католическом университете во Львове.
"Мы не будем воспринимать, что кто-то россиянам сейчас будет предоставлять святое украинское гражданство. Потому что они его примут все 140 миллионов, потому что у нас лучше. Но мы никому не дадим загубить Украину. Потому что украинское гражданство - это высокая честь", - сказал Порошенко.
"И мы никому не дадим возможности, чтобы нас купили за газ. Потому что главное, что они сейчас пытаются предложить - что в Украине будет дешевле газ", - добавил президент.
Напомним:
- 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
- 27 апреля Путин заявил, что в Москве думают над тем, чтобы предоставлять гражданство в упрощенном порядке не только жителям ОРДЛО, но и всем украинцам.
- Комментируя эту инициативу, Зеленский, в частности, заявил: "Мы будем предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, страдающих от авторитарных и коррумпированных режимов. В первую очередь - россиянам, которые сегодня страдают больше всего".
- В ответ Путин заговорил об общем гражданстве Украины и РФ.
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