Порошенко раскритиковал намерение Зеленского давать россиянам гражданство

Действующий президент Петр Порошенко раскритиковал намерение победителя президентских выборов Владимира Зеленского предоставлять россиянам украинское гражданство.

Об этом он заявил в понедельник, выступая в Украинском католическом университете во Львове.

"Мы не будем воспринимать, что кто-то россиянам сейчас будет предоставлять святое украинское гражданство. Потому что они его примут все 140 миллионов, потому что у нас лучше. Но мы никому не дадим загубить Украину. Потому что украинское гражданство - это высокая честь", - сказал Порошенко.

"И мы никому не дадим возможности, чтобы нас купили за газ. Потому что главное, что они сейчас пытаются предложить - что в Украине будет дешевле газ", - добавил президент.

Он также предостерег Зеленского от встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Если ты поедешь на встречу с Путиным, к тебе больше никто из той коалиции войны, которую мы бережно создавали 5 лет, не приедет, ты ее разрушишь. И оставишь Украину один на один с агрессором. А потом тебе останется только стать на колени и признать капитуляцию", - заявил Порошенко, добавив, что этого нельзя допустить.

"Своевременно подскажем, как не становиться на колени, потому что мы умеем не становиться. Своевременно подскажем, как надо беречь наших союзников и партнеров. Своевременно подскажем, как не продаться за 30 сребреников газа, которые точно обманут, мы это знаем. Потому что еще Бисмарк говорил, что соглашения с Россией не стоят бумаги, на которой они написаны, почитайте", - отметил он.

Порошенко также еще раз сказал, что подпишет принятый парламентом закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

"Для меня огромная гордость, что на законе об украинском языке будет стоять подпись Андрея Парубия, который передает закон, и подпись Петра Порошенко, который этот закон подпишет", - отметил он.

В то же время Порошенко выразил сожаление, что "после того, как был принят закон о языке, избранный президент говорил, что он еще подумает - надо подписывать или нет".

Напомним: